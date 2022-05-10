مکاتبه با دولت برای جذب ۲ هزار دکتر معلم در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، در آئین تودیع و معارفه رئیس و سرپرست این دانشگاه با ارج نهادن مقام و جایگاه معلم و قدردانی از تلاشهای حسین خنیفر و تیم همراه طی مدت تصدی ریاست دانشگاه، سپردن پرچم از دست معلم به معلم دیگر را تداوم راه تربیت معلم دانست و تصریح کرد: افزایش پذیرش دانشجو معلم از سال ۱۳۹۴ به بعد از سقف ۳ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر اتفاقی بسیار خوب از نظر کمیت به شمار میرود.
دانشگاه فرهنگیان مأموریت اصلی خود را تربیت معلم بداند
وزیر آموزش و پرورش، تربیت معلم را از منظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی) از اهم موارد برشمرد و افزود: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه وزارت آموزش و پرورش است. تا زمانی که دانشگاه فرهنگیان به دنبال آن باشد که خود را با وزارت علوم تراز کند، معلم تربیت نمیکند، زیرا حوزه مأموریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش غیر تربیت معلم، عام به حساب میآید.
عضو کابینه دولت مردمی، با اشاره به سابقه و پیشینه تأسیس دارالمعلمات در سال ۱۳۰۶، تصریح کرد: این مکان به واسطه تربیت معلم، نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز برخوردار از اهمیت بود. سیر تأیید دروس و پذیرش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان باید از مسیر وزارت علوم به وزارت آموزش و پرورش تغییر یابد. با وام گرفتن از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) نیز بر مأموریت اصلی خود در درون وزارت آموزش و پرورش، تاکید داریم.
عضو کابینه دولت مردمی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در خصوص مساعدت وزارت علوم، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تسریع امور دانشگاه فرهنگیان، افزود: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه وزارت آموزش و پرورش است، این کمک و یاری به منزله زیر نظر بودن دانشگاه در هریک از نهادهای اعلام شده نیست، دانشگاه فرهنگیان با استقلال کامل و با همت و تلاش همه استادان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در صدد دستیابی به اهداف مد نظر است.
نوری از دریافت دستور جذب ۲۵ هزار دانشجو معلم دیگر در سطح کشور خبر داد و خطاب به سرپرست دانشگاه فرهنگیان، گفت: باید محل رشته، جنس دانشجو معلمان هر چه سریعتر در سطح کشور مشخص شود.
وی از مکاتبه با دولت برای جذب تعداد ۲ هزار نفر دکتر معلم در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و خاطر نشان کرد: سهمیه اعلام شده برای جذب دکتر معلمان به تدریج انجام خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش، راهکار عبور از بحران کمبود فضا در دانشگاه فرهنگیان را مساعدت وزارت علوم برای استفاده از ساختمانهای این وزارت دانست و اظهار کرد: در گذشته آموزش و پرورش به وزارت علوم کمک کرده است، انتظار میرود با توجه به افزایش جمعیت دانشجو معلمان در مراکز آموزشی و کمبود فضاهای آموزشی در این دانشگاه، وزارت علوم حامی دانشگاه فرهنگیان باشد.
وی با اشاره به نحوه استخدام افراد در آموزش و پرورش و همچنین حق التدریس بودن جمع زیادی از کارکنان و فعالان در دستگاههای مختلف، گفت: آموزش و پرورش بیشترین مجوز استخدام نیرو در دستگاههای دولتی را دارد.
نوری نیاز به معلم آموزش و پرورش را برای آموزش و پرورش یک ضرورت خواند و افزود: دانشگاه فرهنگیان، محل تربیت و ورود معلم توسط استادان مجرب به دستگاه عظیم آموزش و پرورش است.
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