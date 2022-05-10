صمد نوتاش رئیس هیئت فوتبال اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع انتخاباتی که عصر سهشنبه در تالار امیران اردبیل برگزار شد، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل اظهار کرد: هیئت فوتبال اردبیل با چالشهای عمدهای مواجه است که امیدواریم با تعامل و همفکری مسئولان ورزش و جوانان این چالشها و تهدیدها به فرصت بالندگی ورزش به ویژه فوتبال اردبیل تبدیل شود.
صمد نوتاش تصریح کرد: در سالهای گذشته بیش از نیمی از شهرستانهای استان یا فاقد سالن بودند و یا سالنهای ورزشی آنها غیر استاندارد بود که سبب شده بود تا با افت تعداد ورزشکاران روبهرو شویم.
وی از تدوین طرح تحول هیئت فوتبال استان اردبیل به مدت چهار سال خبر داد و گفت: توسعه ورزش شهرستانها و تمرکزگرایی از مهمترین این برنامههاست که با برنامهریزیهای متقن میتواند از سوی هیئت فوتبال و مسئولان ورزش استان اردبیل محقق شود.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل به تنگناهای مالی فوتبال اردبیل اشاره کرد و افزود: اردبیل از سازمانها، بنیادها و شرکتهای بزرگ تولیدی و اقتصادی بیبهره است و همین سبب شده تا ما از امکانات و اسپانسرهای قوی مالی در اردبیل محروم شویم.
نوتاش ضعف انگیزه برای سرمایهگذاری در فوتبال را از دیگر معضلات اساسی این رشته در اردبیل اعلام کرد و ادامه داد: سرمایهگذاری کلان ورزشی در اردبیل صورت نمیگیرد و همین سبب شده تا سیستم فوتبال اردبیل با انواع چالشها دست و پنجه نرم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اردبیل دارای ظرفیتهای فراوان ورزشی به ویژه در رشته فوتبال است که تلاش میکنیم با شناسایی این استعدادها جایگاه فوتبال اردبیل را در کشور احیا کنیم.
نوتاش توسعه فوتبال بانوان را یکی دیگر از برنامههای این هیئت در چهار سال آتی اعلام کرد و گفت: در کنار این کار سعی میکنیم تا با خرید یک تیم لیگ دسته دو و تقویت لیگهای باشگاهی زمینه ارتقا فوتبال اردبیل را فراهم کنیم.
وی با انتقاد از رفتار اداره کل ورزش و جوانان در برگزاری این مجمع اضافه کرد: قرار بود برنامه در سالن رضازاده اردبیل برگزار شود که در آخرین دقایق اعلام شد که سالن را بستهاند و اجازه حضور به ما ندادند.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل بیان کرد: این رفتار در شأن مدیرکل قهرمان ورزش استان اردبیل نیست و ما این اقدام وی را دور از شخصیت و منش پهلوانی وی میدانیم که تحت تأثیر عدهای از منتقدان فرافکن چنین پذیرایی نامناسبی از مسئولان فدراسیون فوتبال داشته باشند.
در این مجمع که با حضور میرشاد ماجدی رئیس فدراسیون فوتبال و حیدری مسئول امور استانهای فدراسیون برگزار شد، صمد نوتاش با اخذ ۲۲ رأی از ۲۳ رأی مأخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال اردبیل معرفی شد.
همچنین در این مجمع آیناز غیایی مقدم به عنوان نایب رئیس بانوان و منصور خانعلیزاده با رأی اعضا به عنوان نایب رئیس آقایان هیئت فوتبال اردبیل انتخاب شد.
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