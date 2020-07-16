به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از گروه خودروسازی سایپا گفت: صنعت خودرو در کشور به رغم محدودیت‌های بین المللی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و کاهش واردات قطعات خارجی، دستاوردهای خوبی در حوزه توسعه عمق ساخت داخل به دست آورده است.

وی تصریح کرد: با سیاستگذاری که در صنعت خودرو صورت گرفت تهدیدها به فرصت تبدیل شد و نیاز هست که دستاوردهای این بخش با استراتژی مناسبی به مردم اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به ارتباط سیستمی ۴۰ رشته فعالیت با صنعت خودرو افزود: این صنعت که در جرگه صنایع ساخت محور و پیشران قراردارد در شرایطی که با تشدید تحریم‌ها زمین‌گیری آن هدفگذاری شده بود، امروز در توسعه ساخت داخل جزو صنایع پیشران است.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: با مجاهدت‌هایی که خودروسازان و قطعه سازان به رغم مشکلات در تأمین مواد اولیه داشتند، توانستند، امسال رشد ۱۸ درصدی تولید خودرو تا تاریخ ۲۵ تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم بزنند.

صادقی نیارکی در ادامه با تشریح مهمترین اقدامات در صنعت خودرو، اشاره‌ای به هدفگذاری ۳۰۰ میلیون یورویی سایپا در توسعه ساخت داخل در سال جاری کرد.

وی همچنین افزود: با برنامه گسترده‌ای که گروه سایپا در زمینه توسعه محصول و تولید خودروهای جدید دارد، تحولی اساسی در تاریخ این خودروساز رقم خواهد خورد.

معاون امور صنایع ادامه داد: اتفاقات گسترده‌ای در مرکز تحقیقات سایپا در زمینه طراحی و ساخت پلت‌فرم‌ها و خودروهای جدید در حال رخ دادن است.

به گفته وی اجرای چندین پروژه نظیر بهبود و ارتقای پلت‌فرم‌های موجود، تغییرات فیس‌لیفت بر روی محصولات فعلی، ارتقا کیفیت و آپشن‌های محصولات، در کنار انجام تست‌های شبیه‌سازی پیشرفته خودرویی از جمله موارد مهمی است که مرکز تحقیقات سایپا با برخورداری از دانش فنی روز در دست اقدام دارد.

صادقی نیارکی در ادامه با اشاره به موفقیت گروه خودروسازی سایپا در دستیابی به جایگاه خودروساز اول کشور در خرداد ماه، افزود: این یک اتفاق بی‌نظیر است که با وجود مشکلاتی نظیر تحریم و شیوع بیماری کرونا، سایپا توانسته با مجاهدت صورت گرفته و همکاری شبکه قطعه‌سازان کشور به این مهم دست یابد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ادامه حمایت و کمک به صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور برای عبور از مشکلات شد و تصریح کرد: رشد تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد این صنعت از اهمیت و ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و باید با هدف رشد و رونق تولید و همچنین تسریع در تحویل خودرو و کاهش تعهدات معوقه، مورد حمایت جدی قرار گیرد.

صادقی نیارکی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات گروه خودروسازی سایپا در طرح ملی بومی‌سازی قطعات خودرو نیز گفت: سایپا جزو پیشتازان نهضت ساخت داخل در صنعت خودرو محسوب می‌شود و در چهار میز تخصصی تعمیق ساخت داخل هم حضوری پررنگ و فعال داشته است.

به گفته وی برنامه گروه خودروسازی سایپا برای سفارش‌گذاری ساخت قطعات خودرویی در داخل و توسعه همکاری این گروه با شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتگران داخلی، زمینه دلگرمی و افزایش امید را در میان تولیدکنندگان قطعات خودرویی ایجاد کرده است