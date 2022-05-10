آمار نزاع در زنجان افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان از ترسیم و ابلاغ ۱۶ اولویت قوه قضاییه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: توجه به امر پیشگیری یکی از این اولویتهای مهم دستگاه قضا است.
وی با اشاره به اینکه از موضوعات مهم و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارتباط وسیع مسئولان قضایی در سراسر دادگستریها با مردم که این امر همچنین مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، افزود: در راستای اجرای این سیاست مسئولان دستگاه قضایی استان در تمامی حوزههای قضایی در ماه مبارک رمضان با حضور در ۲۰۷ مسجد استان بالغ بر ۲ هزار مورد خدمت برای مردم و مراجعان انجام دادند که این موضوع مورد استقبال و تقدیر مردم و مسؤولان استانی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: حضور مسؤولان قضایی استان در میان مردم و شنیدن مشکلات و دغدغههای آنها که اغلب موارد بیان شده مربوط به دستگاه قضایی نبود، بلکه مربوط به دستگاههای خدماترسان و اجرایی میشد با این حال ما به وسع، توان و بر اساس وظیفه قانونی برای برطرف کردن مشکلات موضوعات را از مسؤولان و دستگاهها پیگیری کردیم.
صادقی نیارکی با اشاره به این موضوع که اقدامات پیشگیرانه کم هزینهتر و اثرگذارتر نسبت به اقدامات برخوردی و اعمال مجازات است، گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه به موقع از سوی مسؤولان امر صورت نگیرد، باید منتظر بروز آسیبهای اجتماعی و سایر مشکلات برای افراد و خانوادهها بود.
وی از وقوع جرم استان زنجان به موضوع افزایش آمار نزاع در دو ماه اول سال جاری نسبت به مشابه سال ۱۴۰۰ در استان اشاره کرد و گفت: بررسی و تحلیل موضوع و علت افزایش این موضوع در استان توسط دستگاههای امر با رویکرد پیشگیرانه امری ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به موضوع گرانی و کمبود برخی اقلام از جمله روغن در بازار گفت: در مورد نان و قیمت نان مسؤولان عالی کشوری در برنامههای مختلف توضیحاتی در مورد چگونگی حذف یارانه نان و اینکه قیمت نان افزایش نخواهد یافت ارائه دادهاند.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه ضابطین و مسؤولان امر نظارتی و بازرسی در استان بر امر نظارت بر بازار و قیمت اقلام با قاطعیت به وظیفه قانونی خود عمل کنند، گفت: آرامش مردم و جامعه نباید دستخوش اقدامات و رفتار برخی فرصت طلبان و سود جویان قرار گیرد و قوه قضاییه در مبارزه با پدیده فساد هیچ مماشات و اغماضی نخواهد کرد.
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