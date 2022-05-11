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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

در سفری یک روزه؛

امیر قطر فردا به تهران سفر می‌کند

امیر قطر فردا به تهران سفر می‌کند

امیر قطر فردا در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی رئیس جمهور کشورمان، ‌ به تهران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی»، ‌ امیر قطر فردا در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ‌ به تهران سفر می‌کند.

استقبال رسمی، ‌ گفتگوی دوجانبه روسا و رایزنی هیئت های عالی دو کشور و مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور و امیرقطر از برنامه های این سفر یک روزه است.

گفتنی است، رئیس‌جمهور دوم اسفند ۱۴۰۰ به دعوت رسمی امیر قطر و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر کرد که در جریان آن سفر ۱۴ سند همکاری بین ایران و قطر به امضا مقامات ۲ کشور رسید.

کد مطلب 5487219

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