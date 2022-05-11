به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مجدآبادی با اشاره به نقش احداث فضای سبز بدنه بزرگراه‌ها در کاهش آلودگی هوا گفت: به منظور افزایش بهبود منظر شهری و ارتقای سلامت شهروندان عملیات باز پیرایی فضای سبز بزرگراه‌ها، معابر و بوستان‌ها در حال انجام است.

وی گفت: همزمان با عملیات بازپیرایی، توسعه فضای سبز بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از پر تردد ترین بزرگراه‌های شهری در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره فضای سبز منطقه گفت: در این طرح رفیوژمیانی بزرگراه هاشمی رفسنجانی به مساحت ۴/۵ کیلومتر تحت کاشت درخت و درختچه و گونه‌های یاس هلندی و زیتون تلخ قرار گرفت.

مجدآبادی با اشاره به احداث رمپ دسترسی بزرگراه هاشمی رفسنجانی غرب به جنوب بلوار فرحزادی گفت: همزمان با تکمیل فعالیت‌های عمرانی این طرح، کاشت و توسعه فضای سبز این رمپ در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: همزمان با این طرح‌ها، عملیات کاشت انواع درخت و درختچه در معابر و بوستان‌های منطقه ۲ اجرایی شد.