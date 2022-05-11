۳ کودک در اسکله سیراف شهرستان کنگان غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رهام رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از ظهر روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نیاز پلیسی به آدرس درمانگاه شهر سیراف، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی کنگان افزود: با حضور مأموران پلیس در محل درمانگاه، مشخص شد سه کودک (دو نفر ۹ ساله و یک نفر هفت ساله) در خروجی اسکله بندر سیراف در حال شنا و بازی کردن بودند که به دلیل شرایط بد جوی غرق شدند.

وی بیان داشت: دو نفر از کودکان که توسط افراد بومی که با حال وخیم پیدا شده بودند به درمانگاه شهر سیراف منتقل که متأسفانه عملیات احیا مؤثر واقع نشده و هر دو نفر جان خود را از دست می‌دهند.

رضایی اعلام کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی کودک هفت ساله تا این لحظه پیدا نشده و تلاش و جست و جو قایق‌های صیادی و نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش خاطرنشان کرد: شنا در منطقه ممنوعه و شرایط نامساعد جوی و به آب زدن بدون آگاهی از عمق آن و نداشتن مهارت کافی در فنون شنا از مهم‌ترین دلایل غرق شدگی است که می‌طلبد شهروندان به توصیه‌ها و هشدارها توجه کافی کنند تا شاهد حوادث تلخ برای خانواده‌ها نباشیم.