عزم جدی سازمان صمت برای مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاران اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از عزم جدی سازمان در سطح استان برای مانع زدایی مسیر سرمایه گذاران اظهار کرد: به صورت مستمر موانع واحدهای تولیدی توسط کارشناسان سازمان در حوزه صنعت احصاء و با ارائه راهکارهای مناسب در جلسات فرعی و اصلی کارگروه تسهیل استانی برطرف می‌شود.

وی هدف از برگزاری جلسات در واحدهای تولید را بررسی مشکلات تولیدکنندگان را از نزدیک عنوان کرد و افزود: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی و شنیدن مشکلات این واحدها و کمک به برطرف کردن آنها یکی از برنامه‌های جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تبع از وزارت متبوع است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین به ادامه تشدید طرح نظارت بر کالاهای اساسی و تنظیم بازار در سطح استان اشاره کرد و گفت: این طرح با حضور ۲۰۴ نفر با هدف ایجاد آرامش در بازار و ثبات قیمت‌ها در قالب ۹۴ اکیپ از مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف، کار نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی انجام می‌شود.

صادقی بیان کرد: ارشاد و راهنمایی اصناف در راستای عمل به قوانین نظام صنفی، جلوگیری از عرضه محصولات بالاتر از نرخ مصوب، رصد و پایش کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار و گران فروشی جزو برنامه‌های مهم نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی افزود: در این طرح ۲ هزار و ۸۰۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت که برای واحدهای متخلف با تشکیل ۹۱ فقره پرونده به ارزش ۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۳۲ هزار ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش دهند و یقین داشته باشند که بازرسین سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تمام ظرفیت با متخلفان و گران فروشی و کم فروشی و احتکار به صورت قاطع برخورد می‌کند.