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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد؛

عزم جدی سازمان صمت برای مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاران اردبیل

عزم جدی سازمان صمت برای مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاران اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: عزم جدی در سطح استان برای مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از سوی سازمان صمت استان اردبیل ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از عزم جدی سازمان در سطح استان برای مانع زدایی مسیر سرمایه گذاران اظهار کرد: به صورت مستمر موانع واحدهای تولیدی توسط کارشناسان سازمان در حوزه صنعت احصاء و با ارائه راهکارهای مناسب در جلسات فرعی و اصلی کارگروه تسهیل استانی برطرف می‌شود.

وی هدف از برگزاری جلسات در واحدهای تولید را بررسی مشکلات تولیدکنندگان را از نزدیک عنوان کرد و افزود: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی و شنیدن مشکلات این واحدها و کمک به برطرف کردن آنها یکی از برنامه‌های جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تبع از وزارت متبوع است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین به ادامه تشدید طرح نظارت بر کالاهای اساسی و تنظیم بازار در سطح استان اشاره کرد و گفت: این طرح با حضور ۲۰۴ نفر با هدف ایجاد آرامش در بازار و ثبات قیمت‌ها در قالب ۹۴ اکیپ از مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف، کار نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی انجام می‌شود.

صادقی بیان کرد: ارشاد و راهنمایی اصناف در راستای عمل به قوانین نظام صنفی، جلوگیری از عرضه محصولات بالاتر از نرخ مصوب، رصد و پایش کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار و گران فروشی جزو برنامه‌های مهم نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی افزود: در این طرح ۲ هزار و ۸۰۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت که برای واحدهای متخلف با تشکیل ۹۱ فقره پرونده به ارزش ۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۳۲ هزار ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش دهند و یقین داشته باشند که بازرسین سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تمام ظرفیت با متخلفان و گران فروشی و کم فروشی و احتکار به صورت قاطع برخورد می‌کند.

کد مطلب 5487913

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