موانع تولید در گلستان رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر سه شنبه رد بازدید از شهرکهای صنعتی غرب گلستان گفت: پس از شناسایی مشکلات طرح ها و واحدها بدنبال رفع آنها از طریق دستگاهها و بانکهای عامل ذیربط خواهیم بود.

وی اظهار داشت: همچنین سعی خواهیم کرد طی نشستهایی با حضور سرمایه گذاران و مدیران این دستگاههای اجرایی و بانکهای ذیربط موانع تولید کارخانجات و پیشرفت طرح های صنعتی را برطرف کنیم.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان هدف از این بازدید را رسیدگی حضوری به مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد.

در این بازدید، از طرح ها و واحدهای صنعتی فولاد معراج کردکوی، تعاونی صنعتی کاسپین بندرگز، چوب پلاست توسکا و عبدالله کیوانلو نژاد در شهرکهای صنعتی بندرگز و کردکوی بازدید شد.



شرکت تولیدی فولاد معراج کردکوی با سرمایه گذاری حدود 210 میلیارد ریال زمینه اشتغال اولیه 44 نفر را فراهم کرده است که با راه اندازی کامل این واحد ، تعداد اشتغال آن به 105 نفر خواهد رسید.



فولاد معراج کردکوی ظرفیت تولید 100 هزار تن انواع میله و میله گرد آهنی و فولادی در سال را دارد.

شرکت تعاونی صنعتی کاسپین بندر گز نیز با سرمایه گذاری 7.5 میلیارد ریال، موجبات اشتغال 15 نفر را فراهم کرده است.

این شرکت ظرفیت تولید سالانه 2850 تن سبزیجات سرخ کرده در روغن، خلال سیب زمینی، پوره سبزیجات و سیفیجات و فرآوری و بسته بندی میوه و سبزیجات خشک، سبزیجات منجمد بسته بندی، میوه جات منجمد بسته بندی، بسته بندی میوه در گاز و سبزیجات تازه خرد و بسته بندی شده را دارد .

میزان سرمایه گذاری کارخانه تولید کاکائو شکلات و انواع نقل و آبنبات عبدالله کیوانلو نژاد 950 میلیون ریال است که با ظرفیت تولید سالانه 630 تن شکلات کاکائوئی، ویفر شکلاتی و میشکا، زمینه اشتغال 11 نفر را فراهم کرده است.



طرح صنعتی چوب پلاست توسکا نیز با ظرفیت تولید 6500 تن چوب مصنوعی در سال و با سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال و اشتغالزایی 40 نفر در دست اجراست.