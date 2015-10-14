موانع تولید در اردبیل رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اردبیل، رحیم افلاکی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردبیل اشتغال را دغدغه جدی مسئولان استانی عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس دیدگاه مسئولان عالی استان دستگاه متولی صادر کننده مجوز تولید و اشتغال خود مالک فرایند است و در نتیجه انتظار می رود دستگاه ها تا حصول نتیجه مطلوب برای اشتغال زایی پروژه را نظارت کنند.

به گفته معاون فرماندار اردبیل از محل توزیع اعتبارات اشتغال زایی مشاغل خانگی و با معرفی دستگاه های ذیربط در شش ماهه سال اول جاری برای هزار و ۹۷ نفر شغل ایجاد شده است.

افلاکی با اشاره به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در اقتصاد خانواده ها اضافه کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی با تدبیر رهبری اعلام شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی و اقتصادی که جهت اشتغال و جذب سرمایه گذار وظیفه ذاتی دارند باید برای تحقق این امر همت و جدیت بیشتری معمول دارند.