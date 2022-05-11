دادگاهی در آمریکا ترامپ را ۱۱۰ هزار دلار جریمه نقدی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک قاضی آمریکایی گفته است که در صورتی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا برخی شرایط خاص از جمله پرداخت ۱۱۰۰۰۰ دلار (۹۰۰۰۰ پوند) را به عنوان جریمه مورد پذیرش قرار دهد، پرونده اهانت او به دادگاه بسته خواهد شد.

«آرتو انگورون» قاضی حوزه نیویورک پیشتر حکم اهانت به دادگاه را برای ترامپ صادر کرده و طی آن رئیس جمهور سابق آمریکا را صادر کرده بود. ترامپ همچنین بدلیل عدم همکاری با دادگاه به جریمه روزانه ۱۰ هزار دلاری محکوم شده است.

چند ماه پیش از این، یک قاضی ارشد آمریکایی در نیویورک حکم داده بود که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا باید در تحقیقات مدنی نیویورک در مورد اقدامات ادعایی کلاهبرداری در تجارت خانوادگی خود شهادت دهد.

این حکم جدیدترین ضربه حقوقی به ترامپ است، زیرا او با پرونده‌های متعددی مبارزه می‌کند که هرکدام از این پرونده‌ها ورود او به رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ را دشوارتر می‌کند.

قاضی ایالتی «آرتور انگورون» به ترامپ و دو فرزند ارشدش، دونالد جونیور و ایوانکا دستور داد تا از احضاریه‌های صادر شده توسط دادستان کل نیویورک تبعیت کنند.

او گفت که این سه نفر باید ظرف ۲۱ روز برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند. انتظار می‌رود ترامپ و فرزندانش درخواست تجدید نظر در حکم قاضی را مطرح کنند.

پیشتر وکلای ترامپ گفته بودند که احضاریه‌ها علیه ترامپ باید ملغی شوند، زیرا شهادت آنها در پرونده مدنی به حقوق آنها در تحقیقات جنایی موازی لطمه می‌زند.

مقام قضائی آمریکایی گفته است که تحقیقات مدنی دریافته که سازمان ترامپ به طور متقلبانه چندین دارایی را بیش از حد ارزش گذاری کرده تا وام‌ها را تضمین کند و سپس آنها را برای به حداقل رساندن مالیات‌ها خیلی کمتر ارزش گذاری کرده بود.

خانواده ترامپ ادعا کرده‌اند که تحقیقات با انگیزه سیاسی انجام شده است و از دادگاه خواسته‌اند که احضاریه علیه این سه نفر را لغو کند.

در ژوئیه سال گذشته، سازمان ترامپ و آلن وایسلبرگ، رئیس حسابداری آن، در دادگاه نیویورک به ۱۵ فقره اتهام کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شدند، هرچند در نهایت شهادت دادند که بی گناه هستند.