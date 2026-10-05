به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس، با اشاره به ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی در استان، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای باید در اولویت برنامه‌های عمرانی فارس قرار گیرد.

وی افزود: گسترش فضاهای کتابخانه‌ای و ارتقای سرانه مطالعه از مؤلفه‌های مهم توسعه فرهنگی و اجتماعی است و برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه باید از روش‌های جدید تأمین اعتبار استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، مولدسازی دارایی‌های راکد و مازاد را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های فرهنگی دانست و گفت: با شناسایی املاک و دارایی‌های مازاد و استفاده از ظرفیت تغییر کاربری یا تبدیل به احسن، می‌توان منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای را فراهم کرد.

رضایی کوچی ادامه داد: در این نشست وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای دارای پیشرفت فیزیکی بالا در شهرستان‌های مختلف فارس و به‌ویژه شیراز بررسی و موانع حقوقی، فنی و اعتباری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی بیان کرد: مقرر شد اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس با همکاری دفتر فنی استانداری و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، بسته پیشنهادی املاک مشمول مولدسازی را در کوتاه‌ترین زمان نهایی کند تا امکان استفاده از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فراهم شود.

کتابخانه‌ها باید به مراکز چندمنظوره تبدیل شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین بر ضرورت توجه به رویکردهای نوین در طراحی و مدیریت فضاهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: کتابخانه‌های عمومی نباید صرفاً به عنوان مخزن کتاب دیده شوند، بلکه باید به مراکز چندمنظوره فرهنگی و آموزشی تبدیل شوند.

رضایی کوچی افزود: استفاده از زیرساخت‌های هوشمند و دیجیتال در کتابخانه‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر نسل جوان و بهره‌گیری آنها از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی این مراکز را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری شهرداری‌ها در تأمین سهم قانونی نیم درصد کتابخانه‌های عمومی خاطرنشان کرد: تعامل دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و تمرکز بر اجرای مصوبات مولدسازی می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کتابخانه‌ای فارس را شتاب بخشد.