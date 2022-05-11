مراسم بزرگداشت آیت الله علوی گرگانی حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد علوی گرگانی شامگاه چهارشنبه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، مجمع عمومی جامعه مدرسین و بیت مرحوم آیت الله علوی گرگانی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

در این مراسم حجت الله عبدالملکی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در این مراسم در سخنانی با تبیین ویژگی‌های عالمان دین و اهمیت جایگاه آنان در دفاع از اسلام اظهار داشت: علمای دین از ابتدای غیبت صغری امام زمان (عج) تا کنون دغدغه حراست از دین و احکام الهی داشته و دارند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی‌های برجسته مرحوم آیت الله علوی گرگانی اظهار داشت: این عالم و فقیه گرانقدر در عرصه علم و فقاهت ممتاز بود و سالیان متمادی به تربیت شاگردان بسیار همت گماشت.

وی ابراز داشت: آیت الله علوی گرگانی مرجعی ساده زیست بود و همواره در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی در صحنه حضور داشت و در دوران حیات خود از تبلیغ غافل نبود و در موسم‌های تبلغی از جمله ماه مبارک رمضان و ماه محرم به امر تبلیغ دین مشغول بود.