مفهوم صلح در تمامی آثار استاد محجوبی نمایان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، سیدعباس عراقچی در آئین بزرگداشت استاد حسین محجوبی؛ هنرمند نقاش و معمار صاحبنام معاصر ایران که با حضور سعید اوحدی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیپلماتهای کشورهای مختلف در ایران برگزار شد، اظهار داشت: از همه عزیزان تشکر میکنم که دعوت بنده و جناب اوحدی را برای تکریم استاد محجوبی به بهانه سالگرد تولد این استاد برجسته پذیرفتید تا بهانهای برای قدردانی از مقام استاد فراهم شود و بزرگداشتی برای بیش از ۷۰ سال فعالیت هنری ایشان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: استاد محجوبی؛ افتخار ما در ایران و در سطح بین المللی است و ای کاش قدر همه داشتههای خود را در زمان حیات بدانیم و از آنها در جایگاه خود به درستی بهرهمند شویم.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران با بیان اینکه بنده متخصص هنر و نقاشی نیستم اما به عنوان یک علاقهمند به هنر به آثار استاد خیره میشوم و احساس بسیار خوبی از تماشای این آثار پیدا میکنم.
جایگاه خاص مفهوم صلح در آثار استاد محجوبی برای یک دیپلمات
عراقچی افزود: تمامی آثار استاد محجوبی مفهوم صلح دارد و برای من به عنوان یک دیپلمات از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار و در تمامی آثار بین تمامی رنگها و اجزا صلح و هماهنگی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه مشخصه اصلی تابلوهای استاد محجوبی، طبیعت و ۲ عنصر درخت و اسب است که در اکثر آثار تکرار شده، عنوان کرد: این اتفاق بسیار جالب و پر معنا است؛ درخت مظهر رشد و نمو و اسب به ویژه اسب وحشی نماد عزت، افتخار و آزادگی است و ترکیب این ۲ در آثار استاد همواره به صورت صلحآمیز در یک صحنه قرار گرفته اند.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران ادامه داد: استاد در آثار خود طبیعت را به تصویر کشیده است اما این طبیعت به تصویر کشیده شده، همانند رعد و برق و طوفان سرکش نیست، همچنین اسبهای به تصویر کشیده شده، وحشی هستند اما هرگز در حال جنگیدن نیستند و همواره در شرایط بازی به تصویر کشیده شده اند.
عراقچی با بیان اینکه حسی که آثار استاد محجوبی به بنده منتقل میکند؛ یک زندگی ایده آل گرا است، خاطرنشان کرد: آثار استاد زندگی را به تصویر میکشد که نماد عزت، افتخار، آزادگی، صلح و آرامش است؛ مسائلی که جامعه بشری سالهای متمادی است در راستای تحقق آن تلاش میکند.
انتقال حس صلح به مخاطب ارزش بسیار بالایی دارد
وی با اشاره به اینکه انتقال حس صلح به مخاطب از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و بنده به شخصه به استاد محجوبی تبریک عرض میکنم که این حس را به بینندگان آثار خود منتقل میکند، بیان کرد: بسیار امیدوار هستم که در صدمین سالگرد تولد استاد مجدداً گرد هم آییم و با آثار بیشتری از ایشان آشنا شویم.
در این مراسم همچنین سعید اوحدی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تشکر از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و به ویژه مدیریت این مجموعه به دلیل همت بلند در برگزاری آئین بزرگداشت استاد محجوبی، اظهار کرد: همچنین ضمن تشکر ویژه از جناب عراقچی از وی تقاضا دارم که بتوانیم نمونه چنین برنامههایی را برای سایر عزیزان و مفاخر کشور برگزار کنیم و خوشبختانه تعداد این اساتید و افراد برجسته در کشور کم نیست.
وی ادامه داد: انسانها سه دستهاند؛ افرادی که شرایط زندگی عادی دارند و حتی به دلیل عدم شناخت مناسب از زندگی صحیح غافل هستند، دسته دوم انسانهایی هستند که همزمان با شرایط زمانی خود حرکت میکنند و معمولاً این دسته افراد اگر در مسیر انسانهای بزرگ قرار گیرند، میتوانند موجب رشد و کمال جامعه شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری با بیان اینکه انسانهای بزرگ دسته سوم و به دلیل درک مناسب از زمان خود جلوتر هستند، گفت: این افراد بر اساس ایدههای بلند، آرمانهای خود را محقق میکنند و استاد محجوبی از جمله این افراد است.
آثار استاد؛ برای نسلهای آینده است
اوحدی با اشاره به اینکه استاد محجوبی بیش از ۶۰ سال در عرصه هنر فعالیت کرده است، عنوان کرد: سال ۴۲ اولین اثر ماندگار استاد به تصویر کشیده شده است و باید بگوییم که این استاد برجسته، ۶۰ سال از زمان حاضر در آن جلوتر بودند.
وی ادامه داد: آثار استاد برای فرهنگ و تمدن کشور و نه تنها برای نسل زمان خود بلکه برای نسلهای آینده کشور است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری در پایان با تاکید بر اینکه انسانهای بزرگ و آثار آنها موجب رشد و کمال است، اظهار کرد: استاد محجوبی از جمله این افراد بزرگ هستند و ارزش استاد و سایر اساتید برجسته کشور بر کسی پوشیده نیست و باید قدردان این عزیزان باشیم.
اهدای لوح تقدیر به نیابت از وزیر میراث فرهنگی
در ادامه این مراسم، استاد یدالله کابلی؛ خطاط و از چهرههای ماندگار کشور، هنر را یک ودیعه الهی و اتفاقی شگفت میان مردم صاحبدل و فرزانه دانست و گفت: این افراد درون خود گفت و گوی عمیقی از همه رویدادها با آثارشان دارند و در راستای جاودانگی و مانایی قدم بر میدارند.
وی افزود: بیتردید در دنیای هنر، مسئله هنر و خلاقیت فردی رمز بقا است و استاد محجوبی از این رمز ماندگاری برخوردار بوده و صاحب هویت و ریشه است که ارتباطی عمیقی با زندگی و هستی دارد.
کابلی با اشاره به اینکه استاد محجوبی بسیار کمال گرا است و عنوان کرد: وی با شکل، شمایل و نگاهی آسمانی؛ هنر نقاشی قدسی را در نهایت کمال و هنر به تصویر کشیده است و هیچ یک از آثارش شبیه یکدیگر نیست.
این استاد خطاطی کشور در ادامه به جایگاه خاص و ماندگار استاد محجوبی اشاره و اظهار کرد: باید بدانیم حتی اگر آثار ایشان بدون امضا باشد یا تکه تکه شود در هر تکه از آن، میتوان نشانی از هویت و نگاه هنرمندانه دید.
استاد کابلی ادامه داد: از دیگر مولفهها در ترجمان احوال هنر؛ بدون خط و مرز جغرافیایی و سیاسی بودن آن است که این موضوع یکی از ویژگیهای بارز آثار استاد محجوبی است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به قطعه شعر " دلا تا بزرگی نیاری به دست / به جای بزرگان نشاید نشست" از نظامی، بیان کرد: خوشا به سعادت بنده که در طول چندین سال فعالیت هنری خود در خدمت این استاد گرانقدر بودم و این بیت؛ مصداق زندگی درخشان استاد محجوبی، شخصیت جاودانه و صفات ارزشمند اخلاقی وی است.
این مراسم با اهدای لوح تقدیری از سوی عزتالله ضرغامی؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاد محجوبی به پاس قدردانی از خدمات شایسته ایشان در عرصه فرهنگ و هنر، خاتمه یافت.
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