معاون اول رئیس جمهور از بازار اسلامشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر، عصر شنبه با همراهی محسن منصوری استاندار تهران به اسلامشهر سفر کرد.

بر اساس این گزارش هدف از این سفر، سرکشی از اوضاع فروش و بازدید از بازار اسلامشهر بود که معاون اول رئیس جمهور در بدو ورود در بازار فروش مواد پروتئینی حاضر شد و بر نحوه عرضه مرغ تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی نظارت کرد.

در این بازدیدها قیمت و فراوانی کالاهای اساسی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که برخی از مردم در خصوص کمبود روغن مواردی را مطرح کردند که معا ون رئیس جمهور در این خصوص دستوراتی را صادر کرد.