تحویل بخشی از راه آهن رشت-کاسپین و آزادراه منجیل-رودبار تا شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ماکان پدرام با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان پروژه‌های بسیاری را در بخش راه‌ها دارد، گفت: در بخش راه و ساختمان ۴۳ پروژه وجود دارد که برعهده اداره کل راه و شهرسازی این استان است.

وی افزود: راه آهن رشت-کاسپین، آزادراه منجیل- رودبار که پروژه‌های اولویت‌دار است، جزو تعهدات شرکت ساخت بوده و متعهد شدند بخشی از آن را تا پایان شهریور و بخش دیگر را تا پایان سال جاری تحویل دهند.

گفتنی است پیش از این نیز خیر الله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، در سفر به استان گیلان از آزادراه منجیل- رودبار بازدید کرده و گفته بود: باند رفت آزادراه منجیل- رودبار به عنوان آخرین حلقه از آزادراه قزوین- رشت در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و این اقدام گام مهمی در تکمیل کریدور آزادراهی شمال- جنوب کشور و افزایش ظرفیت‌های بهره‌برداری از بندر امام خمینی (ره) در شمال خلیج فارس است.