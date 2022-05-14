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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۰۹

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی هوادار مقابل فجر و توقف پیکان برابر شهرخودرو

پیروزی هوادار مقابل فجر و توقف پیکان برابر شهرخودرو

در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم پیکان برابر شهرخودرو به تساوی رسید و هوادار برابر فجر پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال با برگزاری دو دیدار همزمان از ساعت ۱۸ امروز شنبه آغاز شد.

هوادار تهران در حالی از فجر سپاسی شیراز میزبانی می‌کرد که میهمان برای خروج از منطقه بحران نیاز به سه امتیاز این دیدار داشت. با این حال شاگردان رضا عنایتی بار دیگر بدون توجه به این موضوع با ارائه یک بازی منطقی توانستند با یک گل از سد نماینده فوتبال شیراز عبور کند.

محمد جواد محمدی (۴۵) تک گل این دیدار را در حالی برای هوادار به ثمر رساند که احمد زنده روح در دقیقه ۵۹ نتوانست ضربه پنالتی را برای فجر سپاسی تبدیل به گل کند.

هوادار با این پیروزی ۳۴ امتیازی شد تا موقتا به رتبه هشتم جدول صعود کند. فجر سپاسی نیز ۱۷ امتیازی ماند تا رتبه خطرناک پانزدهم جدول را همچنان در اختیار داشته باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال شهر خودرو مشهد و پیکان تهران نیز با تساوی یک - یک به پایان رسید.

ابراهیم صالحی (۷۴) برای پیکان تهران و ابوالفضل عکاشه (۸۸) برای شهرخودرو در مشهد گلزنی کردند.

شهرخودرو با تساوی امروز ۱۶ امتیازی شد تا با وجود حضور در قعر جدول دل خوش به کسب نتیجه در هفته‌های پایانی و شکست رقیبان خود باشد. پیکان هم با ۳۴ امتیاز در رده هفتم باقی ماند.

کد مطلب 5489914

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