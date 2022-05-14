به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی‌پوده سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گزارشی از محل مأموریت خود در حوزه روابط دو کشور، به خصوص با توجه به هماهنگی‌های بین دو کشور در زمینه ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در رویداد جام جهانی قطر و همچنین وضعیت ایرانیان مقیم و شرایط حضور و اشتغال آن‌ها در قطر ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت سیاست همسایگی، بر ضرورت به فعلیت رساندن توافقات انجام شده در جریان دیدار مقامات عالیه دو کشور تأکید و در زمینه ارتباطات با ایرانیان مقیم قطر و ارائه خدمات کنسولی مناسب توصیه‌هایی را ارائه کرد.