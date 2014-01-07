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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۱

در دیدار با سفیر قطر در ایران؛

ابراز امیدواری ظریف برای گسترش روابط ایران و قطر

ابراز امیدواری ظریف برای گسترش روابط ایران و قطر

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با سفیر قطر در ایران ابراز امیدواری کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر بیش از پیش گسترش یابد .

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بن احمد علی السلیطی، سفیر جدید قطر در جمهوری اسلامی ایران ، اروز گذشته با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وی کرد .

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای بسط و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه خود قائل است، ابراز امیدواری کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر بیش از پیش گسترش یابد .

 محمد جواد ظریف با اشاره به ابراز تمایل مقامات دو کشور برای توسعه روابط تاکید کرد این امر می تواند زمینه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را فراهم سازد.

وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم رایزنی دو کشور در خصوص مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

علی بن احمد علی السلیطی سفیر جدید قطر نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد: در دوران ماموریت خود بتواند روابط دو کشور را بیش از پیش گسترش دهد.

وی تاکید کرد: در این راه از حمایت مقامات ارشد قطر برخوردار است.

کد مطلب 2209357

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