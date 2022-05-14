به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی، عصر شنبه در نشستی خبری با اشاره به برنامه های هفته میراث فرهنگی در یزد، از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سومین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و دست بافته های سنتی و اولین جشنواره پخت نان سنتی خبر داد و اظهار داشت: استان یز در ۱۴۰ غرفه از این نمایشگاه مشارکت دارد و در کنار استانهای کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه، سیاه چادر برپا خواهد کرد

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می شود، عنوان کرد: در این نمایشگاه هنرمندان رشته های خراطی، نگارگری، صنایع چوب، دست بافته های سنتی، کاربافی، زیورآلات سنتی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، کپو بافی، چاقو سازی، مسگری و ... آثار خود را به نمایش خواهند گذاشت.

آخوندی با اشاره به شرکت یزد در جشنواره پخت نان گفت: ۱۰ استان در این بخش از نمایشگاه نیز حضور خواهند داشت و یزد به پخت نان های سنتی از جمله سورک خواهد پرداخت.

وی همچنین به تشریح برنامه های هفته میراث فرهنگی در یزد پرداخت و گفت: در این هفت موزه نور و روشنایی در یزد بازگشایی می شود همچنین بخش واقعیت مجازی در موزه آب افتتاح می شود.

آخوندی از برپایی نمایشگاه تمبر به مناسبت روز جهانی موزه ها خبر داد و یادآور شد: بازدید رایگان از موزه ها از برنامه های این هفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، برگزاری تور قنات گردی، مسابقه نقاشی و سفالگری کودکان، افتتاح بخش خوراک های ایران کهن زرتشتیان در موزه اسناد و نسخ خطی، تجلیل از موزه داران برتر استان و ۱۰۰ عنوان برنامه دیگر را از برنامه های هفته میراث فرهنگی برشمرد.

آخوندی با اشاره به اینکه این برنامه ها از ۲۸ اردیبهشت ماه در شهر جهانی یزد آغاز می شود، عنوان کرد: تلاش ما توسعه برنامه های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در تمامی شهرستانهای استان است و از فرصت هفته میراث فرهنگی برای تحقق این مهم استفاده خواهیم کرد.