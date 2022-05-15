ستاد حقوق بشر ایران شهادت خبرنگار فلسطینی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای شهادت خبرنگار فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگو نمودن رژیم صهیونیستی از سوی جامعه بین المللی شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

فلسطین بار دیگر شاهد جنایت غاصبان قدس شریف علیه یکی از اعضای جامعه رسانه‌ای بود. هدف قرار گرفتن شیرین ابوعاقله، خبرنگاری که در خدمت مردم و حقیقت بود، در حالی صورت گرفت که رژیم صهیونیستی در حال شدت بخشیدن اقدامات خود در انتقال اجباری جمعیت فلسطینیان است. شیرین ابوعاقله تنها یکی از ۸۲ خبرنگاری است که طی چهار دهه اخیر توسط رژیم غاصب ترور شده‌اند.

بدون تردید ایمان، روحیه حقیقت گویی و خستگی ناپذیری خبرنگاران فعال حوزه فلسطین، بیانگر این حقیقت است که با وجود هدف قرار دادن خبرنگاران، پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای مصون از تعرض، صدای گزارشگران جنایات رژیم صهیونیستی بسیار تاثیرگذارتر و رساتر از صدای گلوله خواهد بود.

هدف قرار دادن خبرنگاران در سرزمین‌های اشغالی، که سیاست دائمی رژیم اشغالگر است، حمله به آزادی بیان و دفاع از دموکراسی است که با هدف ساکت کردن و جلوگیری از انتقال تصویر واقعی تحولات فلسطین به جهانیان است. تمامی خبرنگاران آزاده‌ای که این حرفه را به عنوان یک وظیفه انسانی و برای کشف حقیقت در پیش گرفتند، بر این مساله تاکید دارند که اراده آنها در تداوم فعالیت‌ها، قوی‌تر از توطئه ایجاد وحشت خبرنگاری خواهد بود.

هدف از این جنایت و جنایات مشابه، از بین بردن صدای حق و حقیقت و از میان برداشتن بانگ آزادی و دفاع از عدالت انسانی است. وقت آن فرا رسیده تا جامعه بین المللی با پایان دادن به سکوت طولانی خود، اقداماتی متضمن پایان اشغالگری و تأمین حقوق فلسطینیان به عنوان صاحبان واقعی سرزمین‌های اشغالی، بردارد و طولانی‌ترین بحران خاورمیانه و جهان را که منشأ دیگر بحران‌های مستمر بعدی این منطقه نیز هست، به نفع مردمی که در هفت دهه گذشته با طعم تلخ کشتار، اشغال، تجاوز، زندان، آوارگی و آپارتاید زندگی کرده‌اند، پایان ببخشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن همدردی با خانواده این شهیده و همبستگی با خبرنگاران آزاد جهان که اطلاع رسانی صادقانه و صریح از جنایات رژیم صهیونیستی به افکار عمومی جهان را مشی خود قرار داده و نسبت به عملکرد غیر قابل پذیرش این رژیم اشغالگر بی تفاوت نیستند، جنایت اخیر صهیونیست‌ها در حذف فیزیکی عامدانه شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی و همچنین حمایت‌های غیرمشروط سیاسی، مالی، اقتصادی و نظامی آمریکا از این رژیم که یکی از دلایل مهم احساس مصونیت رژیم برای ارتکاب هرگونه جنایتی است را محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد که این جنایت از چنان فوریتی برخوردار است که نیازمند تحقیقات سریع، کامل، شفاف، منصفانه و بی طرفانه از سوی سازوکارهای بین المللی، به ویژه حقوق بشری، درباره شهادت ابوعاقله و محاکمه عاملان آن است.