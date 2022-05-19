پوریا نوری کارگردان مستند «قلیچ» همزمان با عرضه اینترنتی این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آن توضیح داد: وحید قلیچ دروازهبان سابق باشگاه پرسپولیس است که به مدت ۱۲ سال دروازهبان این تیم بود و برای ۴ سال هم مربیگری دروازهبانان را برعهده داشت. مستند ما اما به خاطرات وحید قلیچ در زمین فوتبال اختصاص ندارد. غالب مستندهایی که درباره فوتبالیستها ساخته شده از «فرشاد آقای گل» تا همین «سمفونی حمید» که به تازگی عرضه شده، در قالب بیان خاطرات فوتبالی روایت شده است اما مستند «قلیچ» روایتی متفاوت دارد.
وی افزود: تمرکز مستند ما بر موضوع شبکههای اجتماعی است و بیشتر به حضور وحید قلیچ در فضای اینستاگرام میپردازد. دلیل ساخت این مستند کنشهای این فرد در فضای اینستاگرام بود وگرنه از نظر ورزشی چهرههایی مانند احمدرضا عابدزاده مطرحتر بودند که سراغشان برویم.
این مستندساز در ادامه گفت: مسئله شبکههای اجتماعی مسئلهای است که همه ما درگیر آن هستیم و وحید قلیچ هم اینگونه نبوده است که مانند اینفلوئنسرها در بستر اینستاگرام تبدیل به چهره شود. او پیشتر دوره سلبریتی بودن را طی کرده است. زمانی که ۱۰۰ هزار نفر به ورزشگاه آزادی میآمدند و او پنالتیهای تیم استقلال را در دربی میگرفت. قطعاً در آن مقطع همه او را میشناختند و با واکنشهای بسیاری هم مواجه بوده، حالا بعد از چند دهه که حرفی از او نبوده است و کسی سراغش را نمیگرفت، به اینستاگرام آمده است.
وی افزود: او در این سالها که دوران سختی هم برایش بوده و در فیلم درباره آن صحبت میکند، مدتی مسئول زمین چمن یک ورزشگاه میشود و از آن جایی که وضع مالی مناسبی نداشته همانجا مکانی در اختیار او میگذارند تا تبدیل به خانهاش شود. او حالا بعد از این دوران سخت به واسطه اینستاگرام، در دو سه سال اخیر خود را به صدر اخبار برگردانده است. کار به جایی رسید که یک اظهارنظرش درباره برنامه تلویزیونی محمدحسین میثاقی در فضای اجتماعی برجسته شد. او با یک عقبه و شهرت قبلی تبدیل به چهره فعال اینستاگرام شده، حالا بعد از مدتی فراموشی برگشته است و میخواهد حرفش را بزند آن هم از تریبونی که برایش هزینه خاصی ندارد. او هر روز گوشی موبایل را مقابل خود میگیرد و درباره وضعیت اقتصادی، وضعیت فوتبال کشور و هر موضوع روز دیگر از نگاه خود موضع میگیرد. حالا او بیش از یک پیشکسوت پرسپولیسی یک شاخ اینستاگرام است.
نوری مطرح کرد: قلیچ در حال حاضر دو صفحه در فضای مجازی دارد که مجموع آن در حدود ۲۰۰ هزار نفر دنبالهرو دارد اما تبلیغات چندانی ندارد و وارد این حوزه نشده، او غالباً اهل کلکل با چهرههای فضای مجازی است و در همین مستند میبینیم که با تتلو چه میکند.
این مستندساز ادامه داد: قلیچ امروز به گونهای است که وقتی دگمه رکورد اینستاگرامش را میزند، کلاً وارد دنیای دیگری میشود. مدام در چهرهای مبارز و حقطلب از خود ارائه میکند و میگوید من دروغ نمیگویم، حرف حق میزنم و به همین دلیل مردم مرا دنبال میکنند. در فیلم ما اشاره میشود که او اکثر فیلمهایش را در پاتوقی که در یک تعمیرگاه در حوالی شهران دارد، میگیرد. او میگوید دلیل اینکه به تعمیرگاه میروم تا ویدئو ضبط کنم به این دلیل است که به مردم بگویم من هم از جنس خود شما هستم و مردم با من ارتباط داشته باشند. این تفاوت اصلی قلیچ با اینفلوئنسرهای پرزرق و برق اینستاگرام است.
وی افزود: یکی از دغدغههای امروز وحید قلیچ، سلبریتی شدن است و دیگر فوتبال و پیشکسوتی آن برایش دغدغه نیست. درباره فوتبال اظهارنظر میکند اما دغدغه اصلیاش سلبریتی و چهره شدن است. این اتفاق تا حدودی زیادی هم افتاده و برای ساخت همین مستند که به جمع مردم میرفتیم همه او را میشناختند در صورتی که همدورههای او در فوتبال را امروز کسی در خیابان نمیشناسد. این شهرت محصول همین فعالیت در فضای مجازی است.
این مستندساز در ادامه با تأکید بر نقش فضای مجازی بر شهرت افراد در دوران جدید گفت: در فیلم به رؤیای سلبریتی شدن پرداختهایم. یکی از دغدغههای مهم قلیچ همین است. اخیراً دیدم در لایوی میگفت خدا جای حق نشسته است و در میان این همه آدم صاحب کرسی در فوتبال، درباره من مستند ساخته میشود! میگوید یکی از من مستند ساختهاند یکی از ناصر حجازی که استادم بود. از همین زاویه است که سلبریتیشدن دغدغه وحید قلیچ شده است.
نوری در پایان با اشاره به کلکلهای مجازی وحید قلیچ با چهرههایی مانند امیر تتلو عنوان کرد: وقتی وحید قلیچ به امیر تتلو گفت تو صدایت به درد نمیخورد، حجمی از واکنش از سوی طرفداران او داشت. در فیلم اشاره میشود که رابطه او با تتلو بعدها به صلح هم میرسد. او حدود ۶۰ سال سن دارد اما تلاش دارد بگوید من هنوز میخواهم با مافیای فوتبال مبارزه کنم و هنوز هم نفس دارم برای این مبارزه. درگیری با شاخهای اینستاگرام از این زاویه یکی از برنامهریزیهای وحید قلیچ برای شهرت بیشتر است.
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