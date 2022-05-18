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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۳۹

در اقدامی تلافی جویانه؛

روسیه دفتر یک شبکه تلویزیونی کانادا را بَست

روسیه دفتر یک شبکه تلویزیونی کانادا را بَست

بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، مسکو امروز در اقدامی تلافی جویانه، دفتر یک شبکه تلویزیونی کانادا در این کشور را بَست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مسکو در اقدامی تلافی جویانه دفتر یک شبکه تلویزیونی کانادا را بست.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد که شبکه تلویزیونی CBC کانادا را در اقدامی تلافی جویانه تعطیل می کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است که علاوه بر تعطیلی دفتر CBC در مسکو، روسیه اعتبار روزنامه نگاران کانادایی را لغو خواهد کرد.

این اقدام مسکو به تلافی رویکرد خصمانه کانادا در تعطیل کردن رسانه های روسی به بهانه تحولات جاری در اوکراین به انجام رسیده است.

کد مطلب 5493619

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