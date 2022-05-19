اتهام زنی نخست وزیر کانادا علیه رئیس جمهور روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا، روسیه را به سرکوب رسانه‌ها متهم کرد.

این واکنش و سخنان نخست وزیرکانادا پس از آن صورت می‌گیرد که مسکو دفتر محلی شرکت رادیو و تلویزیون کانادا (CBC) را مسدود و تعطیل کرد.

ترودو گفت: «تصمیم پوتین برای اخراج رسانه‌های کانادایی از مسکو تلاشی برای ساکت کردن آنها از گزارش و ارائه حقایق است و این تصمیم غیرقابل قبول است. روزنامه نگاران باید بتوانند با خیال راحت کار و بدون سانسور، ارعاب و مداخله کار کنند. این چیزی است که کانادا همیشه از آن دفاع خواهد کرد.»

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در واکنش به اقدامات کانادا، دفتر شبکه تلویزیونی سی بی اس را می‌بندد و اعتبار و روادید خبرنگاران آن را لغو می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است که علاوه بر تعطیلی دفتر CBC در مسکو، روسیه اعتبار روزنامه نگاران کانادایی را لغو خواهد کرد.

این اقدام مسکو به تلافی رویکرد خصمانه کانادا در تعطیل کردن رسانه‌های روسی به بهانه تحولات جاری در اوکراین به انجام رسیده است.