خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، رووداو گزارش داد که بغداد خواستار خروج همه نیروهای ترکیه از عراق شده است و بهانه آنکارا برای ماندن نیروهای این کشور در داخل اراضی عراق را غیرقابل قبول دانست.

بر اساس این گزارش، محمد حسین بحر العلوم، نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد شکایت رسمی این کشور علیه ترکیه را به شورای امنیت تقدیم کرد و خواستار خروج همه نیروهای ترکیه از اراضی عراق شد.

بحرالعلوم طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا برای بررسی اوضاع عراق گفت: حملات (پ ک ک) پس از این بهانه‌ای برای باقی ماندن نیروهای ترکیه در داخل اراضی عراق نیست.

گفتنی است که ارتش ترکیه در آوریل گذشته از آغاز عملیات نظامی جدید علیه عناصر گروه تروریستی پ ک ک در شمال عراق خبر داده بود.