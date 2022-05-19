جوانان مهابادی با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با توجه به اینکه در جریان سفر رئیسجمهور به استان آذربایجان غربی فرصت دیدار حضوری با مردم همه شهرستانهای استان فراهم نخواهد شد خبرنگاران خبرگزاری مهر در شهرستانهای مختلف به میان مردم رفتهاند و تریبون این رسانه را برای انتقال مسائل، مشکلات و مطالبات خود در اختیار آنها گذاشتهاند.
ویدئوی امروز مربوط به مطالبات مردم مهاباد از شهرهای آذربایجان غربی است، شهرستان مهاباد یکی از شهرهای بزرگ آذربایجان غربی است، این شهر در جنوب استان و در دامنه رشته جبال لند شیخان کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد.
مهاباد شهری است که در ساحل شرقی رودخانه مهاباد واقع شده و امروز به خاطر قرار گرفتن در مرکز تلاقی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این ویدئو مردم شهرستان مهاباد عمده مشکلات خود را در حوزههای استفاده از جوانان در پستهای مدیریتی، اشتغال و بیکاری، گرانی و معیشت، رونق پتروشیمی و تقویت ظرفیت علمی مهاباد اعلام کردند.
در آستانه سفر رئیسجمهور و اعضای کابینه به استان آذربایجان غربی خبرگزاری مهر در سلسله گزارشهایی ضمن طرح برخی مسائل این استان، بستر طرح مطالبات و خواستههای مردم را فراهم خواهد کرد.
در این راستا منطبق بر نظام مسائل تدوینشده در این خبرگزاری، مهمترین مطالبات استان در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … مورداشاره قرار خواهد گرفت تا زمینهای برای توجه به این مطالبات در مصوبات سفر دولت فراهم شود.
برای پیگیری گزارشهای مهر لینک «مطالبات مردم آذربایجان غربی از دولت» را دنبال کنید. این لینک در کنار صفحه استانی خبرگزاری مهر قرار داده خواهد شد و مخاطبان این رسانه میتوانند نکات مدنظر خود را در بخش نظرات در میان بگذارند.
رونق پتروشیمی مهاباد حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان منطقه را در پی دارد
مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان یکی از فعالترین مجتمعهای کشوری این حوزه و از ارزشمندترین یادگارهای دولت تدبیر و امید در منطقه، هماکنون با جهشی چشمگیر در تولید از مرز ظرفیت اسمی خود نیز فراتر رفته و به حدود ۳۴۵ هزار تن در سال رسیده است.
مجتمع پتروشیمی مهاباد که به طور تقریبی در انتهای خط انتقال اتیلن از عسلویه به غرب کشور که به طول هزار و ۶۰۰ کیلومتر احداث شده، قرار دارد هم اینک سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳۰ هزار تن بوتن یک را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میکند.
رونق و توسعه این مجتمع میتواند زمینه رفع بیکاری و اشتغال جوانان منطقه و نیز رونق اقتصادی را فراهم کند.
معیشت و گرانی مردم مهاباد را در تنگنا قرار داده است
در حال حاضر بیکاری و نبود اشتغال به همراه گرانیهای اخیر معیشت مردم مهاباد را تحت تأثیر قرار داده و مردم منتظرند در این سفر رئیس جمهور زمینه حل این مشکلات را فراهم کند.
استفاده از ظرفیت جوانان در پستهای مدیریتی، استفاده از پتانسیلهای علمی و نیز رفع مشکلات کشاورزی و دامپروری در این منطقه به عنوان قرار گرفتن مهاباد به عنوان یکی از زنجیرههای مهم در زمینه تولید گوشت مرغ از دیگر مطالبات مردم این شهرستان از رئیس جمهور است.
باید منتظر ماند و دید مشکلات شهرستان مرزی مهاباد تا حدودی در مصوبات سفر هیئت دولت قرار میگیرد و با اجرایی شدن آن در آینده نزدیک زمینه توسعه این شهرستان فراهم میشود.
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