فریبرز عباسی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های آب و خاک در سطح کشور به ویژه استان اردبیل از اولویت‌های برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که در پایاب سد خداآفرین بخش عمده‌ای از پروژه باقی مانده که قرار شد با همکاری وزارت نیرو، با تأمین آب شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

وی تصریح کرد: طرح عظیم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خداآفرین در مراحل پایانی است و بهره‌برداری از آن منوط به تأمین آب توسط امور آب وزارت نیرو است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین در قالب نظام بهره‌برداری تحویل تولیدکنندگان شده است، گفت: تکمیل هفت هزار هکتار از این پروژه نیز در دست اقدام است.

عباسی هزینه نگهداری از این طرح بزرگ ملی را سالانه به طور متوسط ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هوشمندسازی این پروژه عظیم نیاز به همکاری دستگاه‌های مرتبط دارد که جز برنامه‌های اساسی و اولویت‌دار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک خاطرنشان کرد: در سفر ۲ روزه‌ای که به استان داشتیم، به همراه مدیران استانی و شهرستانی در منطقه مغان از پروژه‌های آب و خاک به ویژه لایروبی و ترمیم کانال کشاورزی در انگوت و گرمی و بند انحرافی دیکداش بازدید کردیم که مقرر شد در تأمین اعتبارات ملی و استانی شرایط مناسبی را شاهد باشیم.