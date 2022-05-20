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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۴۷

امام جمعه سرپل‌ذهاب تاکید کرد؛

لزوم ورود مسئولین به مسئله افزایش اجاره‌بها

لزوم ورود مسئولین به مسئله افزایش اجاره‌بها

کرمانشاه- امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به افزایش نامتعارف اجاره‌بهای منازل مسکونی، گفت: لازم است مسئولین متولی با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کرده و جلوی این اتفاق را تا دیر نشده بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فاطمی‌نسب امام جمعه سرپل ذهاب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با انتقاد از کافی‌نبودن نظارت‌ها در حوزه اجاره‌بهاها، اظهار کرد: مسئولین باید برای این مشکل فکری کنند و با جدیت بیشتر به این مسئله ورود داشته باشند.

وی افزود: افزایش نامتعارف اجاره بهاها به بنیان خانواده‌ها آسیب وارد می‌کند و لازم است تا دیر نشده و قراردادهای نامتعارف بسته نشده جلوی آن گرفته شود.

امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: مشکلات اساسی کشور خصوصاً مشکلات اقتصادی و معیشتی محصول و عدم توجه به نسخه اصیل انقلاب اسلامی و گفتمان ولایت است.

وی ادامه داد: در صورت عمل به این نسخه‌ها مشکلات اقتصادی و معیشتی حل خواهد شد.

فاطمی نسب با اشاره به کنگره شهدای روحانی که در هفته پیش رو برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: روحانیت یکی از قشرهایی است که بیشترین شهید را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

کد مطلب 5494820

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