به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فاطمینسب امام جمعه سرپل ذهاب در خطبههای نماز جمعه این هفته با انتقاد از کافینبودن نظارتها در حوزه اجارهبهاها، اظهار کرد: مسئولین باید برای این مشکل فکری کنند و با جدیت بیشتر به این مسئله ورود داشته باشند.
وی افزود: افزایش نامتعارف اجاره بهاها به بنیان خانوادهها آسیب وارد میکند و لازم است تا دیر نشده و قراردادهای نامتعارف بسته نشده جلوی آن گرفته شود.
امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: مشکلات اساسی کشور خصوصاً مشکلات اقتصادی و معیشتی محصول و عدم توجه به نسخه اصیل انقلاب اسلامی و گفتمان ولایت است.
وی ادامه داد: در صورت عمل به این نسخهها مشکلات اقتصادی و معیشتی حل خواهد شد.
فاطمی نسب با اشاره به کنگره شهدای روحانی که در هفته پیش رو برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: روحانیت یکی از قشرهایی است که بیشترین شهید را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
نظر شما