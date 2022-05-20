رئیس جمهور یک قطعه زمین به خانواده ۴ قلوی ارومیه ای هدیه داد

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی در دیدار با پدر و مادر چهار قلوهای این شهر سند یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی به این خانواده اهدا کرد تا آنها دیگر دغدغه تأمین مسکن و اجاره خانه و مشکلات آن را نداشته باشند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام برنامه حمایتی دولت از خانواده‌هایی که صاحب فرزندان چهار و پنج قلو می‌شوند، گفت: دولت تلاش دارد تا به هر طریقی مشکلات چنین خانواده‌هایی را به حداقل برساند و مهمترین اقدام برای کاهش مشکلات آنها، تأمین مسکن است.

خزعلی امروز همچنین در حاشیه برنامه‌های بازدید خود در ارومیه با زنان کارگر روزمزد سرپرست خانوار نیز دیدار و گفت و گو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

بررسی مسائل و مشکلات بانوان عشایر ارومیه با حضور در منطقه عشایر نشین سیلوانا نیز بخشی از دیگر برنامه‌های سفر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ارومیه بود.

مشکلاتی نظیر کمبود نیازهای دارویی و درمانی، نامساعد بودن راه‌های ارتباطی با شهرهای اطراف، نبود امکانات و اعتبارات لازم جهت فروش محصولات تولیدی جهت بهبود شرایط زندگی خانوادگی از مشکلات این بانوان عشایر به شمار می‌رود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این دیدار نوید پیگیری مشکلات بانوان عشایر و ارائه تسهیلات برای بهتر شدن شرایط زندگی و اشتغال آنها را نیز داد.

خزعلی در بازدید از مدارس کانکسی کم برخوردار محله بادکی ارومیه با مدیر، پرسنل و دانش آموزان این مدرسه پیرامون مسائل و مشکلات محیطی، عدالت آموزشی، نوسازی توسعه و تجهیز این مدرسه گفت وگو کرد و نوید بهبود شرایط محیطی و تحصیل را به دانش آموزان این مدرسه داد.