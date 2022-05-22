۱۰۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در استان اصفهان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، محمود چیتیان اظهار داشت: ۷۳ عدد پمپ و کفکش غیرمجاز از شبکه‌های آبیاری توقیف شد.

وی با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودرو تانکر در حین برداشت غیرمجاز از شبکه‌های آبیاری افزود: ۱۴ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز در این بازه زمانی دو ماهه توقیف شد.

چیتیان مرکز سامانه ۳۸۴۸ را یکی از راه‌های ارتباط مردم استان اصفهان با شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد و ادامه داد: مردم می‌توانند در سراسر استان از طریق این سامانه در تمام طول شبانه روز تماس بگیرند وگزارش تخلفات از قبیل حفاری، لایروبی و کف شکنی غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه‌های فاقد پروانه را مطرح کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطر نشان کرد: ثبت و رسیدگی به تخلفات برداشت پساب از فاضلاب شهری، برداشت غیر مجاز از کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری، تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و ساخت، نگهداری، حمل و تردد انواع دستگاه‌های حفاری غیر مجاز از دیگر خدمات سامانه تلفنی ۳۸۴۸ است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۵ مأموریت درون شهری و برون شهری به صورت شبانه روزی در راستای حفاظت از منابع آب استان طی این مدت انجام شد، اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز یکم خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۷ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در استان توقیف شده است.