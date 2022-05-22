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۱ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۰۷

معاون گردشگری خبر داد:

تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور با مصوبه جدید ستاد ملی کرونا

تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور با مصوبه جدید ستاد ملی کرونا

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ستاد ملی کرونا شرط وارد شدن به کشور را گواهی دو نوبت واکسیناسیون یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا (PCR) عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی‌اصغر شالبافیان با بیان اینکه پیش از این شرط ورود گردشگران خارجی به کشور داشتن هر دو گواهی واکسیناسیون و نتیجه منفی تست کرونا بود گفت: با حصول نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت گردشگری، طبق مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به منظور تسهیل ورود و خروج مسافرین از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی برای اتباع کشورهایی که در زمره کشورهای ویژه و پر خطر اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار ندارند و برای اتباع ایران، دارا بودن یکی از دو شرط گواهی دو نوبت واکسیناسیون که حداقل دو هفته از تاریخ نوبت دوم آن گذشته باشد و یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا (PCR) به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده و برای پیگیری، نظارت و اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است.

او افزود: بنا بر تبصره نخست ابلاغ مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استقرار کارکنان جهت مراقبت‌های ویژه مرزی در صورت مشاهده علائم بیماری در مسافرین نسبت به انجام تست PCR اقدام خواهند کرد و تمامی مبلغ انجام تست را از فرد مشکوک به بیماری اخذ می‌کنند.
معاون گردشگری تاکید کرد: همچنین طبق تبصره دو مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا، وزارت امور خارجه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به اطلاع‌رسانی به متقاضیان سفر به کشور قبل از اخذ بلیت برابر دستورالعمل حضور گردشگران خارجی در کشور متأثر از بیماری کرونا اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 5496597
فاطمه کریمی

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