تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور با مصوبه جدید ستاد ملی کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی‌اصغر شالبافیان با بیان اینکه پیش از این شرط ورود گردشگران خارجی به کشور داشتن هر دو گواهی واکسیناسیون و نتیجه منفی تست کرونا بود گفت: با حصول نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت گردشگری، طبق مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به منظور تسهیل ورود و خروج مسافرین از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی برای اتباع کشورهایی که در زمره کشورهای ویژه و پر خطر اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار ندارند و برای اتباع ایران، دارا بودن یکی از دو شرط گواهی دو نوبت واکسیناسیون که حداقل دو هفته از تاریخ نوبت دوم آن گذشته باشد و یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا (PCR) به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده و برای پیگیری، نظارت و اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است.

او افزود: بنا بر تبصره نخست ابلاغ مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استقرار کارکنان جهت مراقبت‌های ویژه مرزی در صورت مشاهده علائم بیماری در مسافرین نسبت به انجام تست PCR اقدام خواهند کرد و تمامی مبلغ انجام تست را از فرد مشکوک به بیماری اخذ می‌کنند.

معاون گردشگری تاکید کرد: همچنین طبق تبصره دو مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا، وزارت امور خارجه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به اطلاع‌رسانی به متقاضیان سفر به کشور قبل از اخذ بلیت برابر دستورالعمل حضور گردشگران خارجی در کشور متأثر از بیماری کرونا اقدام خواهند کرد.