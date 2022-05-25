رایزنی وزیر خارجه آمریکا با نخست‌ وزیر ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده با نخست وزیر ارمنستان تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، در گفتگوی تلفنی میان آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، درباره آخرین تحولات منطقه به طور جامع بحث و گفتگو شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: بلینکن با اشاره به اهمیت تداوم گفتمان و مذاکره بین ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان، از حرکت مثبت (دو کشور) به سمت صلح در قفقاز جنوبی ابراز خرسندی کرد.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن همچنین در این رایزنی تلفنی بر اهمیت روند عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان به منظور دست یابی به صلح، ثبات و رفاه منطقه تاکید کرد.

توافق میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی به شکل گیری نزدیک تر شده است که «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده است که کشورش با ارمنستان بر سر افتتاح کریدور زنگزور توافق کرده است که این مسئله شامل ساخت بزرگراه و خط آهن در کریدور یاد شده خواهد بود.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری آذربایجان آمده است: رئیس جمهور آذربایجان در دیدار مذکور در مورد آماده سازی برای توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، ارائه پنج اصل مبتنی بر حقوق بین الملل توسط باکو، عادی سازی روابط دو کشور، گشایش کریدورهای حمل و نقل و تعیین مرزها گفت وگو کرده است. ارزیابی علی اف از نتایج این نشست سه جانبه، مثبت بوده است.

پیشتر نیز سرویس مطبوعاتی دولت ارمنستان گزارش داد که نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در نشستی با حضور شارل میشل و علی اف توافق کردند که مذاکرات در چارچوب مسائل مورد اختلاف در قره باغ را در ماه ژوئیه یا اوت ادامه دهند.

گفتنی است که کریدور زنگزور، مسیری است که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان متصل می‌کند.