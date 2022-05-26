به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه ۵ خرداد) طی پیام‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی ( IPU) و دبیران کل اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) و مجمع مجالس آسیایی (APA), اقدام تروریستی و ناجوانمردانه عوامل تروریستی استکبار جهانی در به شهادت رساندن شهید صیاد خدایی را شدیداً محکوم کرد.

وی در پیام خود با اشاره به مفاد منشور ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بنیادین جهانی، این اقدام تروریستی را استمرار ترورهای سیستماتیک و هدفمند علیه شهروندان، دانشمندان و نیروهای مسلح ایران برشمرد و گفت: استمرار روند شوم تروریسم دولتی علیه شهروندان کشورها، نقض فاحش حاکمیت قانون بوده و موجب نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی است و سکوت در قبال آن موجب تجری آمران و عاملان این اقدامات تحریک آمیز و هنجار شکنانه خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جامعه جهانی باید نسبت به عواقب خطرناک اینگونه اقدامات تروریستی برای صلح و امنیت بین‌المللی به طور جدی نگران بوده و اینگونه ترورهای وحشیانه از سوی برخی رژیم‌های شناخته‌شده را محکوم نماید.

محمدباقر قالیباف در ادامه این پیام با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم همواره در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم قرار داشته است؛ افزود: این ترورها در اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابله جدی با تروریسم خللی ایجاد نخواهد کرد و عزم ما را در تداوم این مسیر راسخ‌تر خواهد ساخت.

وی همچنین با تاکید بر پیگیری تحقیقات حقوقی و قضایی در زمینه این ترور ناجوانمردانه خواستار محکومیت این اقدام از سوی مجامع بین‌المللی به عنوان بخشی از وظایف آنها در مبارزه واقعی و بدون تبعیض با تروریسم شد.