به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت و همزمان با روز مقاومت و پایداری که به عنوان روز دزفول نامگذاری شده، با تبریک این روز و همچنین سالروز فتح خرمشهر به ملت شریف ایران و تاکید براینکه باید مجاهدت و مقاومت مردم بویژه رشادت‌های بانوان در هشت سال دفاع مقدس به درستی برای نسل جوان تبیین شود، تصریح کرد: حضور شجاعانه زنان در هشت سال جنگ تحمیلی در پشت جبهه‌ها و حتی دوشادوش رزمندگان اسلام در خط مقدم مبارزه با دشمن بعثی، هیچگاه از خاطره و تاریخ ملت بزرگ ایران فراموش نمی‌شود.

مخبر با اشاره به اینکه در بحبوحه دوران جنگ تحمیلی و با حملات موشکی سنگین دشمن بعثی، روال زندگی عادی مردم در شهرها ادامه داشت و کودکان در خیابان‌های شهر در حال بازی بودند و کسبه و بازارهای شهر به فعالیت روزانه خودشان مشغول بودند، افزود: این بخش مغفول از تاریخ دوران دفاع مقدس به درستی و به طور کامل پرداخته نشده است که منازل و مغازه‌های مردم به واسطه حملات هوایی و اصابت موشک توسط دشمن ویران و تخریب می‌شد اما مردم با کمک، همکاری و همراهی یکدیگر ویرانی‌ها را بار دیگر آباد می‌کردند که همین وحدت و اتحاد، رمز پیروزی کشور در برابر دشمن تا دندان مسلح بود.

وی با اشاره به اینکه تنها در یکی از حملات موشکی در دزفول نزدیک به ۲۵۰ نفر شهروند عادی از نوزاد یک روزه تا فرد ۹۰ ساله به فیض شهادت نائل شدند و حجم بالایی از خرابی و آسیب در تمام شهر بوجود آمد، گفت: سنگینی و حجم حملات موشکی دشمن تا جایی بود که پس از اصابت یک موشک تا شعاع ۱۰۰ متر نابودی و خرابی به بار می‌آورد و در همه شهرهای کشور پیکر شهدا تشییع و خاکسپاری می‌شد.

مخبر خاطرنشان کرد: مقاومت هشت ساله مردم ایران با وجود جنگ شهری در غرب و جنوب کشور بویژه در شهرهای خرمشهر، دزفول، اهواز، مسجد سلیمان، آبادان، اندیمشک و شهرهای استان ایلام تنها با عنایات الهی و رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی میسر شد و امیدواریم که امروز با قدم گذاشتن در راه شهدا و هدایت‌های مقام معظم رهبری بتوانیم بار دیگر کشور را از آزمون‌های بزرگ و توطئه‌های دشمنان سربلند بیرون بیاوریم.