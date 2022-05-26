لزوم احداث مراکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول دریایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت های خوب استانداری، سازمان شیلات ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پیشبرد فعالیت های شیلاتی گفت: بندر صیادی چیروئیه با حدود ۹۰ فروند شناور برای حدود ۹۰۰ نفر صیاد خدمات رسانی می کند.

دریایی تصریح کرد: بندر صیادی کنگ نیز با بهره مندی از حدود ۳۰۰ فروند شناورصیادی به حدود دو هزار نفر صیاد خدمات میدهد و بی شک ایجاد مرکز آتش نشانی و سیستم اطفا حریق نقش مهمی در ارتقای امنیت، ایمنی و خدمات دهی به صیادان دارد.

وی بندر صیادی بستانه را از بندر مهم شهرستان لنگه خواند و افزود: احداث اسکله سنگ سیمانی، رمپ و پارکینگ در بندر صیادی بستانه با برخورداری از حدود ۲۰۰ فروند شناور صیادی و ۱۳۰۰ نفر صیاد نقش مهمی در خدمات دهی به جامعه صیادی دارد.

دریایی عنوان کرد: با راه اندازی ابر پروژه مجتمع پرورش میگو مهرگان حدود ۵۰ هزارتن به ظرفیت تولید میگوی استان و کشور افزوده خواهد شد و این مجتمع بی شک یکی از بزرگترین مجتمع های پرورش میگو ایران و جهان است.

دریایی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته شیلات هرمزگان در تحویل گیری موج شکن های مردمی پیشگام است و ۲۲ موج شکن تحویل گرفته و در مرحله پیگیری مطالعات تکمیلی و جذب اعتبار برای تکمیل این بنادر است.

وی با بیان اینکه این موج شکن ها نقش مهمی در تسهیل خدمات رسانی به جامعه صیادی و آبزی پروی دارند گفت: خوشبختانه این موج شکن ها میتوانند نقش مهمی در ارائه خدمات و پشتیبانی به مزارع پرورش ماهی در قفس که از اولویت های مهم این اداره کل و بخش آبزی پروری است داشته باشند.

دریایی با بیان اینکه ساخت زیستگاه‌های مصنوعی نقش مهمی در ترمیم چرخه حیات دریایی دارد و همچنین راهکرد خوبی برای حفظ گنجینه‌هایی ارزشمند آبزیان خلیج فارس است عنوان کرد: باحمایت های استانداری و سازمان شیلات ایران و تلاش صورت گرفته روند ایجاد زیستگاه های مصنوعی در استان هرمزگان آغاز شده و خوشبختانه با جدیت و شتاب خوبی دنبال می شود.

دریایی با اشاره به اینکه احداث مراکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان در نوار ساحلی هرمزگان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است گفت: با راه‌اندازی این مراکز و ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی و همچنین بهسازی و حفاظت از خورهای منتهی به دریا وضعیت ذخائر گونه‌هایی دریایی نیز بهبود می‌یابد که خوشبختانه شاهد حمایت ها و اتفاقات خوبی در این زمینه هستیم.