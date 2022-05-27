آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از جوی کم و بیش پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی برای استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف و در عصر همراه با غبار محلی است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۸ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و به تدریج غبار محلی و در عصر و شب رشد ابر است.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۶ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۹ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
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