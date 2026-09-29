آمادگی سندرک برای سامانه بارشی نیمه دوم مهرماه؛ تأکید بر رفع نقاط ضعف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلیلی عصر سه شنبه در نشست کمیته مدیریت بحران بخش سندرک اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی خاص بخش، پراکندگی روستاها و احتمال بروز آب‌گرفتگی، سیلاب، لغزندگی و انسداد مسیرهای ارتباطی، لازم است همه دستگاه‌ها پیش از آغاز بارندگی، آمادگی عملیاتی خود را افزایش دهند.

وی افزود: مناطقی از جمله دهستان درپهن و محدوده چهارده روستا از جمله نقاطی هستند که در زمان بارندگی با خطر بیشتری مواجه‌اند و دهیاران این مناطق باید ضمن شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات پیشگیرانه و رفع موانع مسیر عبور آب را در اولویت قرار دهند.

بخشدار سندرک یکی از مشکلات مهم در زمان بارندگی را احتمال قطع همزمان برق و ارتباطات مخابراتی عنوان کرد و گفت: قطع ارتباطات در ساعات اولیه بحران می‌تواند روند اطلاع‌رسانی و امدادرسانی را با مشکل مواجه کند و لازم است دستگاه‌های متولی برای افزایش پایداری شبکه‌های ارتباطی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین اقدام کنند.

دلیلی همچنین محدودیت ماشین‌آلات راهداری را از دیگر نقاط ضعف موجود دانست و تصریح کرد: در صورت انسداد مسیرهای روستایی، تأخیر در اعزام تجهیزات می‌تواند روند امدادرسانی و بازگشایی راه‌ها را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین باید ماشین‌آلات مورد نیاز پیش از وقوع بحران در نزدیک‌ترین نقاط به مناطق پرخطر مستقر شوند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی شهرداری سندرک برای همکاری در مدیریت حوادث احتمالی گفت: شهرداری سندرک با توجه به برخورداری از ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین، آمادگی دارد در زمان بروز حوادث احتمالی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای بازگشایی مسیرها و خدمات‌رسانی به مردم همکاری کند.

بخشدار سندرک ادامه داد: در کنار لودر و سایر خودروهای سنگین، تأمین و استقرار بولدوزر از نیازهای مهم منطقه است؛ چراکه این دستگاه در بازگشایی مسیرهای مسدودشده، پاکسازی معابر و جابه‌جایی موانع می‌تواند نقش مؤثری در ساعات اولیه بحران داشته باشد.

دلیلی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی پایگاه سیار بهداشتی و درمانی در مناطق صعب‌العبور تأکید کرد و گفت: در برخی روستاها احتمال دارد مسیر ارتباطی برای چند شبانه‌روز مسدود شود و در چنین شرایطی باید امکان دسترسی مردم به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی از قبل پیش‌بینی شده باشد.

وی ایجاد انبار ذخیره اقلام ضروری برای محدوده چهارده روستا را نیز ضروری دانست و افزود: هفت روستای این محدوده در بخش سندرک و هفت روستا در شهرستان بشاگرد قرار دارند و تأمین ذخایر ضروری می‌تواند در صورت بسته شدن مسیرها، نیازهای اولیه مردم را تا زمان بازگشایی راه‌ها تأمین کند.

بخشدار سندرک با تأکید بر نقش دهیاران در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: دهیاران باید پیش از آغاز بارندگی، نقاط حادثه‌خیز، مسیرهای عبور آب و موانع موجود را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند و تجهیزات نیز در نزدیک‌ترین نقطه به مناطق پرخطر قرار گیرد.

دلیلی گفت: راهداری، آب و فاضلاب، برق، دستگاه‌های امدادی، انتظامی، نظامی و دهیاری‌ها باید هماهنگی لازم را برای مواجهه با حوادث احتمالی داشته باشند تا در صورت وقوع بحران، تصمیم‌گیری و امدادرسانی بدون وقفه انجام شود.

وی تأکید کرد: آمادگی پیش از بحران، پایش مستمر نقاط حادثه‌خیز و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول، مهم‌ترین عوامل کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی، سیلاب و انسداد مسیرهای ارتباطی در بخش سندرک است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها با جدیت نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت آمادگی عملیاتی اقدام کنند.