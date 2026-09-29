۹۰۰ میلیون تومان جریمه در انتظار شکارچیان خرس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست در دیدار با علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، بر تعامل برای ساماندهی دفاتر بارنامه حمل‌ونقل دام و نهاده‌های دامی عشایر و ماشین‌آلات عشایری و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی تأکید کرد.

مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل با اشاره به چالش عشایر در مواجهه با حیات‌وحش گفت: عشایر بایستی تمهیدات لازم را برای دور کردن حیوان بدون کشتن آن پیش‌بینی و اقدام کنند و علی‌رغم آن، در صورتی که خسارتی از جانب خرس و گرگ متحمل شدند، موضوع را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

وی هشدار داد: جریمه‌های شکار خرس سنگین بوده به طوری که جریمه شکار خرس نر حدود ۳۰۰ میلیون تومان و خرس ماده ۹۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل، روش‌های جبران خسارت را از طریق بیمه سامان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق ملی محیط زیست و با بازدید کارشناسی، تکمیل مستندات و تشکیل پرونده عنوان کرد.

خداپرست با اشاره به موفقیت رهاسازی آهوان در منطقه علملوی مغان، حفاظت از این ذخایر ژنتیکی را کلید توسعه گردشگری طبیعی منطقه و بهره‌برداری پایدار از مراتع دانست.