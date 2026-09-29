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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

۹۰۰ میلیون تومان جریمه در انتظار شکارچیان خرس

۹۰۰ میلیون تومان جریمه در انتظار شکارچیان خرس

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: جریمه‌های شکار خرس سنگین بوده به طوری که جریمه شکار خرس نر حدود ۳۰۰ میلیون تومان و خرس ماده ۹۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست در دیدار با علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، بر تعامل برای ساماندهی دفاتر بارنامه حمل‌ونقل دام و نهاده‌های دامی عشایر و ماشین‌آلات عشایری و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی تأکید کرد.

مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل با اشاره به چالش عشایر در مواجهه با حیات‌وحش گفت: عشایر بایستی تمهیدات لازم را برای دور کردن حیوان بدون کشتن آن پیش‌بینی و اقدام کنند و علی‌رغم آن، در صورتی که خسارتی از جانب خرس و گرگ متحمل شدند، موضوع را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

وی هشدار داد: جریمه‌های شکار خرس سنگین بوده به طوری که جریمه شکار خرس نر حدود ۳۰۰ میلیون تومان و خرس ماده ۹۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل، روش‌های جبران خسارت را از طریق بیمه سامان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق ملی محیط زیست و با بازدید کارشناسی، تکمیل مستندات و تشکیل پرونده عنوان کرد.

خداپرست با اشاره به موفقیت رهاسازی آهوان در منطقه علملوی مغان، حفاظت از این ذخایر ژنتیکی را کلید توسعه گردشگری طبیعی منطقه و بهره‌برداری پایدار از مراتع دانست.

کد مطلب 6962693

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