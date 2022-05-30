اختصاص بودجه ۱۲ میلیاردی به رفع بحران کمبود آب در گراش

محمود طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت اقدامات اساسی برای حل بحران آب در بخش مرکزی این شهرستان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تقریباً بخش بیشتری از کشور با تنش آبی شدید روبروست، اظهار کرد: در بخش مرکزی شهرستان گراش با کمبود شدید آب مواجهیم که همین موضوع بر ضرورت اقدامات اساسی برای حل بحران این منطقه دلالت دارد.

وی از توسعه مجتمع آبرسانی فداغ خبر داد و افزود: ۱۰ کیلومتر تعویض شبکه از روستای کردشیر به سمت فداغ، سه کیلومتر اصلاح شبکه در مجتمع فداغ، تعویض ۸۵۰ متر خط انتقال مخزن خلیلی‌، ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی در روستای خلیلی، ساخت مخزن ۱۵۰ مترمکعبی روستای لب اشکن و ۲۰۰ متر مکعبی روستای حسین آباد با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

سرپرست فرمانداری گراش با اشاره به اینکه حل دغدعه مردم باید در اولویت مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان باشد، خاطرنشان ساخت: تمام توان خود را برای رفع مشکلات در حوزه آب شهرستان می‌گذاریم تا این دغدغه به حق مردم هرچه زودتر رفع شود.

وی تصریح کرد: خدمت به مردم و به ویژه محرومان جزو برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت سیزدهم است.

طاهر زاده انتقال آب از سد سلمان فارسی به بخشهای ارد و مرکزی شهرستان گراش یک اولویت مهم در این شهرستان برشمرد و عنوان کرد: پروژه انتقال آب از سد سلمان فارسی به بخش مرکزی و ارد برای ما حائز اهمیت است، زیرا با بهره برداری از این طرح ۲۰ هزار نفر از نعمت آب شرب در این مناطق بهره مند می‌شوند. تکمیل آبرسانی به ارد و زینل آباد نیازمند ۸ میلیارد تومان اعتبار است.

وی همچنین به پروژه خط انتقال آب سد سلمان فارسی به روستای زینل آباد از توابع بخش ارد شهرستان گراش، نیز گریزی زد و گفت: همه تلاش ما بر این است که تا پایان سال آب به شهر ارد و روستای زینل آباد منتقل شودو

نماینده عالی دولت در گراش حل مشکل تأمین آب را مهمترین نیاز این شهرستان در بخش مرکزی و ارد برشمرد و خبر داد: تکمیل طرح انتقال آب از سد سلمان فارسی به شهر ارد و روستای زینل آباد به ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، که در حال حاظر توسط قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی سپاه گراش در حال اجرا است.

طاهرزاده خواستار اختصاص بودجه محرومیت زدایی به این شهرستان توسط نماینده مردم در مجلس شد و بیان داشت: اختصاص بودجه از منابع مختلف به پیشرفت پروژه شتاب می‌دهد.

او ابراز امیدواری کرد: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته در تلاشیم تت در فاز سوم عملیات آب رسانی به روستای آغصه نیز اجرایی شود.

این مقام مسئول در فرمانداری گراش همچنین با اذعان بر اینکه مصرف آب در شهرستان باید مدیریت شود، اضافه کرد: شاید در بسیاری از مواقع مشکلی در زمینه تأمین آب دیده نشود اما هرگونه کوتاهی در مصرف مطلوب و مدیریت شده آب ممکن است در فصول گرم سال مشکلاتی برای مردم به وجود بیاورد که باید با رعایت الگوی مصرف از بروز مشکلات پیشگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویت و نوسازی شبکه آبرسانی، احداث مخزن آب در روستاهای فاقد مخزن، شبکه گذاری جدید در شهرک‌های تازه تأسیس، تقویت خط انتقال آب از عمادشهر، استقرار دفتر اتفاقات آب در فداغ و خلیلی، کف شکنی چاه‌های آب، آبرسانی از سد سلمان فارسی و واگذاری انشعاب از مهمترین مواردی است که اعضای شورای اسلامی و بخشدار مرکزی گراش در دیدار با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس مطرح کردند.