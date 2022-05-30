به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری گفت: در مرحله اول طرح کنترل بازار، بازرسان استاندارد از واحدهای صنفی دو صنعت فرش و لوله‌ها و اتصالات پلیمری در تهران بازرسی کردند و به واحدهای عرضه‌کننده محصولات غیراستاندارد، مهلت یک هفته‌ای برای جمع‌آوری این کالاها داده شد.

مدیرکل استاندارد تهران تصریح کرد: برچسب و نشانه‌گذاری فرش ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و واحدهای تولیدی و صنفی باید فرش با برچسب استاندارد تولید و توزیع کنند.

وی افزود: در این راستا، پس از بازرسی بازرسان استاندارد و نمایندگان اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران، از بورس عرضه فرش‌های ماشینی، به واحدهای متخلف، فرصت یک هفته‌ای برای رفع نواقص محصولات خود داده شد.

گفتنی است، بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از بازار فرآورده لوله و اتصالات پلیمری از جمله PVC-U، PE و… در محدوده خیابان شادآباد تهران، به ۷ واحد متخلف در خصوص جمع‌آوری فرآورده‌های فاقد کد ۱۰ رقمی استاندارد، اخطار داده شد.