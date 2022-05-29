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۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

مدیرکل استاندارد استان تهران:

شهربازی پارک بعثت تهران پلمب شد

شهربازی پارک بعثت تهران پلمب شد

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اجرای طرح ضربتی نظارت بر شهربازی‌ها و تجهیزات بازی در استان، از پلمب کلیه تجهیزات غیراستاندارد شهربازی بعثت، در منطقه ۱۶ شهر تهران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: شهربازی پارک بعثت شهر تهران، علیرغم پیگیری‌های کارشناسان اداره‌کل و شهرداری مربوطه، و نیز اخطار به بهره‌بردار در خصوص ممنوعیت فعالیت کلیه تجهیزات به دلیل عدم اخذ مجوز بهره‌برداری، توسط بازرسان استاندارد پلمب شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: اداره‌کل استاندارد استان تهران در آستانه تعطیلات تابستانی و افزایش میزان استفاده از تجهیزات تفریحی، ضمن مکاتبه با کلیه شهرداران مناطق ۲۲ گانه و حومه، در خصوص لزوم ممانعت از فعالیت اماکن تفریحی فاقد مجوز بهره‌برداری معتبر از این اداره‌کل، طرح ضربتی نظارت بر اماکن تفریحی استان تهران را آغاز کرده‌است.

وی گفت: کارشناسان اداره‌کل با شناسایی اماکن فاقد مجوز بهره‌برداری معتبر از این اداره‌کل در بوستان‌های استان تهران، تجهیزات تفریحی مستقر در این اماکن را پلمب می‌کنند.

گفتنی است، همه تجهیزات تفریحی اعم از شهربازی‌ها، کابل‌راه‌ها و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباری‌اند و بهره‌برداران این اماکن باید تصویر مجوز بهره‌برداری معتبر خود را در معرض دید مراجعین و در مجاورت تجهیزات تفریحی نصب نمایند؛ این مطالبه، حق مسلم عموم مردم است.

کد مطلب 5501923

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
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      هدف جلوگیری از تجمعات تفریحی یا نگرانی از اتفاقات ناگوار؟

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