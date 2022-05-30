استاد نادر طالب زاده به دنبال شکل گیری جبهه مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برجی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سردار مجاهد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مرحوم استاد حاج نادر طالب زاده که با حضور خانواده وی در سالن ابن سینا برگزار شد، به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: نادر هنرمند بسیجی، مرد روزهای مرد آزمایش جنگ و علمدار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مقاومت حاج نادر طالب زده بود.

وی افزود: ۲۵ روز در بوسنی بودیم که هر کسی از مخابرات تماس می‌گرفت که بعد از نادر متوجه شدیم اتفاقی افتاده و بخاری ترکیده و نصف خانه تخریب شده، به نادر گفتم برو، گفت؛ کجا برم؟ بعد با ژنرال فکرت صحبت کردیم که به نادر گفت اگر در اسلام چیزی را پیدا کنم که تعظیم کنم مجسمه امام را درست می‌کردم اما در اسلام تعظیم وجود ندارد.

عکاس و فیلمساز مستند دفاع مقدس در ادامه صحبت‌های خود، با بیان اینکه شهید آوینی مبنایی به نام مستند اشراق و تدوین اولیه ای را ایجاد کرد و نادر آن را شکافت، ادامه داد: فرق نادر طالب زاده با افراد دیگر این بود که مدام تکرار می‌کردند اما نادر چیزی را تکرار نمی‌کرد.

برجی با تاکید بر اینکه هیچ کسی نتوانست اتفاقات بزرگ را تدوین کند، کارهای رخ داده شده در لبنان را بی نظیر دانست و افزود: نادر طالب زاده پایه گذار مرکز فرهنگی و هنری حزب الله بود، کار شگرفی که انجام داد همان افرادی که نادر پرورش داد شبکه المنار را می‌چرخانند.

وی افزود: استاد نادر طالب زاده به دنبال تدوین جبهه مقاومت بود و تفکر فراملیتی داشت.

این فیلمساز مستند دفاع مقدس با بیان اینکه استاد طالب زاده در برابر هیچ سوالی سکوت نمی‌کرد و شاکله وی بر پاسخگویی تشکیل شده بود، گفت: وی کسی بود که شاگرد تربیت کرد و اعتماد رسانه‌ای را ایجاد کرد و سلطه رسانه صهیونیست را شکست.