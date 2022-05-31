به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جدید جهاددانشگاهی در بدو ورود به این نهاد، با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی، در جمع هیات رئیسه جهاددانشگاهی حضور یافت.

دکتر دهقانی فیروزآبادی در این مراسم به سخنرانی چند سال گذشته خود در حضور رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در آن سخنرانی نیز اشاره کردم، به مقوله جهاد اعتقاد راسخ دارم و بر این باورم تنها نسخه مسائل اقتصاد فناوری و نوآوری کشور مسئله جهاد است که این جهاد می‌تواند جهاددانشگاهی، جهاد خودکفایی و یا جهاد سازندگی باشد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع رعایت اخلاق و بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل دولت، سازمان‌ها و مردم را ضعف در این امور می‌دانم، گفت: قدردانی در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای دارد؛ باید قدردان اقدامات انجام‌شده مدیران قبل از خود باشیم.

رئیس جهاددانشگاهی با قدردانی از اقدامات دکتر طیبی در بیش از ۱۲ سال ریاست این نهاد ادامه داد: رئیس جمهور نیز در سخنانشان به‌صراحت از اقدامات دکتر طیبی تقدیر کردند و این تغییرات صرفاً به این دلیل انجام گرفت که جهاددانشگاهی نیاز به یک تجربه، انرژی و مدل جدیدی برای ادامه امور دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه به سابقه شکل‌گیری دره سیلیکون معروف در امریکا اشاره کرد و گفت: این دره بعد از دوران جنگ سرد شکل گرفت و آمریکا با یک چرخش، آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های خود را که در اختیار صنایع دفاعی بود در خدمت اقتصاد قرارداد و به سمت تولید علم برای اقتصاد حرکت کرد.

وی با بیان اینکه پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان موتور مولد اقتصاد با همین نگاه در ۳۰ سال پیش در آمریکا راه‌اندازی شد، ادامه داد: این در حالی است که در سال ۱۳۵۹ و قبل از شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری به شکل امروزی با انقلاب فرهنگی، نهادی در کشورمان ایجاد شد که با هدف ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ماموریت حل مسائل جنگ و برطرف کردن نیازهای جامعه فعالیت کند.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه مدل پارک‌های علم و فناوری در کشورمان با اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد گفت: اساس پارک‌های علم و فناوری برای اقتصاد خصوصی و نظام سرمایه‌داری امریکا طراحی‌ شده است و اگر این ایده را حتی خوب هم اجرا کنیم در کشورمان موفق نمی‌شود. همچنین مفهوم پارک علم و فناوری و یا اقتصاد دانش‌بنیان که در امریکا در حال‌ توسعه است با بوم علمی و فرهنگی ما کاملاً در تضاد است.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه ما ۱۰ سال قبل از آن‌ها با تشکیل جهاددانشگاهی در این مسیر حرکت کردیم که متأسفانه به دلایل متعددی فراموش‌ شده است، اظهار کرد: در دوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف با جهاددانشگاهی در انجام پروژه‌ها و کسب مهارت همکاری داشتم و با آنکه اسم این کارگاه‌های جهادی، مرکز رشد نبود، اما جوانان آنجا کسب مهارت می‌کردند و مدیر پروژه می‌شدند و بعد از آن مسئولیت بر عهده می‌گرفتند.

ضرورت‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور

وی با بیان این که من یک تئوری دارم و آن را به رئیس‌جمهور نیز اعلام کردم، افزود: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش آن‌ها بدون نگاه کردن به زنجیره بعدی بزرگ‌ترین خیانت به کشور است و این موضوع را به‌عنوان آدمی که ۲۱ سال دست به آچار است و از کارگری کارخانه سایپا شروع به کارکرده و مدیریت چندین پروژه ملی و راه اندازی تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان را دارد بیان می‌کنم.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه با توسعه دانشگاه‌ها آنها بستری برای تولید علم به مقاله شدند، ادامه داد: به دلیل آنکه برنامه‌ای برای اشتغال فارغ‌التحصیلان نبود، مهاجرت‌ها افزایش یافت که در ادامه با راه‌اندازی معاونت علمی و فناورانه هدف‌گذاری شد تا پلتفرمی ایجاد شود که در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان علم را به فناوری تبدیل کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به گسترش خوب شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور گفت: فناوری تولیدشده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان باید تبدیل به نوآوری و محصول شوند تا مردم بتوانند نتیجه این اقدامات را در زندگی احساس کنند.

هدف‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی توسط جهاددانشگاهی

وی با بیان اینکه به دلیل اقتصاد دولتی نمی‌توانیم تولید برخی از فناوری و نوآوری‌ها را به دانشگاه، یا شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کنیم، ادامه داد: به دلیل حاکمیتی بودن بخش خصوصی نیز امکان فعالیت در امور فوق را ندارد و اینجاست که نهادهایی همچون جهاددانشگاهی که صنعت و نوآوری را می‌فهمند، می‌توانند ورود کنند و عهده‌دار انجام پروژه‌های بزرگ فناورانه در سطح ملی شوند.

رئیس جهاددانشگاهی انجام پروژه‌های فناورانه را اقدامی ارزشمند دانست و ادامه داد: اما هدفم این است که این نهاد پروژه‌های بزرگ چند هزار میلیاردی و ملی را در کشور عهده‌دار شود و امیدوارم بتوانیم این هدف را با همکاری بدنه جهاددانشگاهی عملیاتی کنیم.

استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی در پیشبرد امور

دهقانی فیروز آبادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ملاک من برای فعالیت در جهاددانشگاهی فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی اعتقاد راسخ افراد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اطاعت از ولی‌فقیه است، ادامه داد: اعتقادم بر این است که بهترین انتخاب ریاست مجموعه‌هایی همانند جهاددانشگاهی از درون این مجموعه است، به همین دلیل در انجام امور از ظرفیت نیروهای جهادی استفاده خواهم کرد، همانگونه که در معاونت فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز با وجود داشتن اختیار تغییر، مدیران را از داخل همین مجموعه انتخاب کردم و پیشنهاد دادم که بعد از من نیز یکی از همین مدیران مسئولیت را بر عهده گیرد.

وی بابیان اینکه جهاددانشگاهی نیروهای جوان و پیشکسوتان بسیار خوبی دارد و امیدوارم پس از پایان مأموریتم در این نهاد یکی از همین جوانان جهادی این وظیفه را عهده‌دار شود گفت: دکتر طیبی نیز از سرمایه‌های ارزشمند جهاددانشگاهی هستند، به همین دلیل از ایشان دعوت کردم تا در هیات امنای این نهاد حضور داشته باشند تا بتوانیم با بهره‌گیری از این تجربیات و سایر نیروهای جهادی گام‌های مهمی برداریم.

فرصت خوبی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان

طیبی نیز سخنان خود را در این مراسم با معرفی معاونان و سابقه فعالیت آنها آغاز کرد و در ادامه با اشاره به سابقه تشکیل جهاددانشگاهی گفت: تشکیل این نهاد در سال ۱۳۵۹ و گسترش سریع آن در دانشگاه‌های کشور در پاسخ به نیازی بود که ما به‌عنوان دانشجویان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی احساس می‌کردیم کشورمان به لحاظ توسعه علمی و فناورانه به‌عمد توسط غربی‌ها عقب نگه‌داشته شده است و آنها به‌واسطه کسب اقتدار اقتصادی و نظامی نمی‌خواهند ما در مسیر توسعه قدم برداریم.

وی بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) باعث دمیده شدن روحیه خودباوری مخصوصاً در میان جوانان شد گفت: با همین روحیه خودباوری و ما می‌توانیم نهادهایی مانند جهاد سازندگی برای خدمت در مناطق محروم تشکیل شد.

رئیس سابق جهاددانشگاهی بابیان اینکه عدم رضایت امام خمینی(ره) از وضعیت دانشگاه‌ها زمینه شکل‌گیری جهاددانشگاهی به‌عنوان بازوی انقلاب فرهنگی شد ادامه داد: بر همین اساس جهاددانشگاهی باهدف توسعه علمی و فناورانه و فرهنگی که جز زیرساخت‌های اصلی توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌آیند شکل گرفت و در ادامه ارائه آموزش‌های کاربردی و کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان در دستور کار این نهاد قرار گرفت.

طیبی بابیان اینکه از شروع فعالیت جهاددانشگاهی اولویت این نهاد تولید فناوری‌هایی بوده است که موردنیاز جامعه باشد و منجر به برطرف کردن نیازی شود افزود: به همین دلیل تولید فناوری را تا مرحله نیمه‌صنعتی و صنعتی و کمک به تجاری‌سازی آن ادامه می‌دهیم .

وی بابیان اینکه به دلیل شروع جنگ تحمیلی طبیعی بود که قسمت زیادی از توانمان را در جهت تأمین لجستیگ جنگ قرار دهیم و به همین جهت خودمان را بنیان‌گذار دفاع دانش‌بنیان می‌دانیم گفت: در طول فعالیت‌های جهاددانشگاهی با حمایت مقام معظم رهبری کارهای شاخصی توسط این نهاد انجام شد که همه این کارها بر اساس شناخت ما از نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف بوده است و اینکه ثابت کنیم توان انجام کارهای بزرگ راداریم ، اما حجم عقب‌ماندگی‌های قبل از انقلاب و حاصل از جنگ تحمیلی در کنار عدم خودباوری تعدادی از مدیران و درآمدهای آسان نفتی و تحریم‌های ظالمانه سبب شد توسعه دانش‌بنیان مبنای اصلی توسعه کشور قرار نگیرد.

رئیس سابق جهاددانشگاهی با اشاره به بازدید سال ۱۳۸۶ رهبر انقلاب از پژوهشگاه رویان و دستاوردهای جهاددانشگاهی گفت: در آن بازدید رهبری سخنان بسیار مهمی در رابطه با جهاددانشگاهی بیان فرمودند که ازجمله آنها می‌توان به «جهاددانشگاهی از جاهایی است که ما به آن امید داریم برای آینده علمی کشور» و «جهاددانشگاهی از مولودهای مبارک و اصلی انقلاب اسلامی است» اشاره کرد.

وی بابیان اینکه برای انجام کارهای بزرگ فناورانه نیاز به ۳ تا ۱۲ سال زمان است افزود: ما باوجود نداشتن مأموریت رسمی به سمت تولید فناوری‌های موردنیاز جامعه رفتیم به همین دلیل در دیدار با مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کردیم تا مأموریت‌های مشخصی به جهاددانشگاهی واگذار شود که در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای نقشه جامع علمی کشور هفت مأموریت به این نهاد واگذار کرد.

طیبی همچنین به دیدار سال ۱۳۹۷ برخی از پژوهشگران نسل انقلاب جهاددانشگاهی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: پس‌ از این دیدار با حمایت مقام معظم رهبری ۳۰ میلیون یورو برای اجرای طرح‌های فناورانه جهاددانشگاهی تخصیص یافت که منجر به اجرای ۳۱ طرح فناورانه شد که با حمایت دولت و مجلس تعداد آنها را به ۴۱ طرح افزایش دادیم.

وی بابیان اینکه در جهاددانشگاهی توانایی تولید فناوری‌هایی با استانداردهای روز دنیا راداریم گفت: حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی در پست حساس ریاست جهاددانشگاهی فرصت خوبی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان این نهاد به شمار می‌رود و امیدوارم بتوانیم با همکاری جهادگران اقدامات خوبی برای اقتصاد کشور و اشتغال فارغ‌التحصیلان انجام دهیم.