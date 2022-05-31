روسیه پهپاد ناتو را رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک منبع آگاه اعلام کرد که سیستم‌های جنگ الکترونیک نیروهای مسلح روسیه یک فروند پهپاد ناتو را که در حال تلاش برای انجام عملیات شناسایی بر فراز دریای سیاه به نفع نیروهای اوکراینی بود، رهگیری و ماموریتش را لغو کرد.

منبع مذکور در گفتگو با ریانووستی در این باره گفت: سامانه‌های جنگ الکترونیک روسیه عملیات یک پهپاد استراتژیک ناتو را بر فراز دریای سیاه که به سواحل کریمه نزدیک شده بود، مسدود کردند. این پهپاد در تلاش بود تا تأسیسات و نیروهای روسیه را به نفع نیروهای اوکراینی شناسایی کند.

وی افزود که مجموعه‌ها و سامانه‌های جنگ الکترونیک روسیه این پهپاد را در ماموریتش در نتیجه ایجاد تداخل تلفیقی و پارازیت در حسگرهای فنی رادیویی اش، ناکام گذاشتند.

پیشتر نیز منبع دیگری اعلام کرده بود که سیستم‌های جنگ الکترونیک روسیه به طور خاص بر روی کشتی‌های جنگی ناتو که تلاش می‌کنند به سواحل این شبه جزیره نزدیک شوند، تمرکز کرده اند. در نتیجه این اقدام، تجهیزات شناسایی آنها قادر به انجام وظایف محوله نیست.

اعلام این خبر و مداخله مستقیم ناتو در درگیری‌ها بین اوکراین و روسیه در حالی است که غرب و به ویژه ائتلاف نظامی ناتو از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، کمک‌های نظامی، تدارکاتی و پشتیبانی بسیاری از نیروهای اوکراینی به عمل آورده است و در عین حال مدعی هستند که شخصاً در این درگیری‌ها مداخله نمی‌کنند.

پیشتر نیز افشای کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به ارتش اوکراین در هدف قرار دادن فرماندهان روسی و همچنین رزمناو «مسکوا» در دریای سیاه به شدت خبرساز شده بود، به طوری افشای این اطلاعات خشم مقامات کاخ سفید را برانگیخت.

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