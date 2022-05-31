فدرال رزرو نرخ بهره را نیم درصد افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو آمریکا، گفت: بانک مرکزی ایالات متحده باید هر بار برای بیش از دو جلسه نرخ‌های بهره را نیم درصد افزایش دهد.

والر افزود: "من طرفدار تشدید سیاست ۵۰ واحدی در چند جلسه هستم به ویژه، افزایش ۵۰ واحدی را تا زمانی که شاهد کاهش تورم نزدیک به هدف ۲ درصدی ما نباشم، رد نمی‌کنم."

به گزارش رویترز، فدرال رزرو اوایل ماه جاری نرخ بهره پایه خود را نیم درصد افزایش داد و به محدوده ۰.۷۵ تا ۱.۰ درصد رساند و در حال برنامه ریزی برای افزایش بیشتر در همین اندازه در نشست‌های بعدی خود در ژوئن و جولای است.

بحث در فدرال رزرو به تعداد افزایش نرخ‌های مورد نیاز برای باقی مانده سال تبدیل شد. بیشتر سیاستگذاران پولی گفتند که می‌خواهند منتظر بمانند تا ببینند تورم در طول تابستان چقدر کاهش می‌یابد تا تصمیم بگیرند که آیا نیاز به افزایش یا کاهش نرخ بهره در سپتامبر دارند.