دانشگاه معارف اسلامی ویژه طلاب حوزه علمیه دانشجوی دکتری می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۱ (ترم بهمن ۱۴۰۱) از طریق آزمون ورودی اختصاصی دکتری از میان برادران و خواهران طلبه (ویژه طلاب حوزه‌های علمیه) در رشته‌های زیر در دوره روزانه دانشجو می‌پذیرد.

ردیف عنوان رشته جنسیت پذیرش دوره ۱ مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران روزانه ۲ مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران روزانه ۳ مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران روزانه ۴ مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران روزانه ۵ مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران روزانه

ثبت‌نام آزمون ورودی اختصاصی دکتری دانشگاه معارف اسلامی از ۴ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده وتا ۴ تیر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. لازم است متقاضیان در بازه زمانی ثبت‌نام برای ثبت‌نام اینترنتی به سامانه پذیرش دانشگاه معارف اسلامی در پورتال دانشگاه به آدرس www.maaref.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اینترنتی اقدام کنند.

داوطلبان فقط درباره زمانی ثبت نام می‌توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

ارائه مدارک، بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی است و در حین ثبت نام، مدرکی از داوطلب اخذ نمی‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۴۰۱ به صورت اینترنتی توزیع خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۱ خواهد بود.

محل برگزاری آزمون در شهر قم است که نشانی دقیق آن در روز توزیع کارت، به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی می‌توانند به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و قسمت سوالات متداول در سامانه پذیرش مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۳۲۱۱۰۲۲۴ ۰۲۵ و ۳۲۹۰۲۶۱۲ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.