بازیکن استقلال در اردوی تیم ملی حاضر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران امروز خبر داد پنج بازیکن استقلال که پیش از این به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، از لیست دراگان اسکوچیچ خط خورده‌اند.

اسکوچیچ پس از اعلام اسامی ملی پوشان دعوت شده به اردوی آماده سازی این تیم، به بازیکنان استقلال اجازه داد تا در جشن قهرمانی تیم شان شرکت کنند اما حق بازی ندارند.

این در حالی است که سیدحسین حسینی، مهدی مهدی پور، امیرحسین حسین زاده، عارف غلامی و صالح حردانی در دیدار پایانی استقلال در لیگ برتر برای این تیم بازی کردند.

همین مسئله باعث شد تا اردوی امروز تیم ملی فوتبال تحت تاثیر خط خوردن اسامی بازیکنان استقلال قرار بگیرد. حتی پیام نیازمند دروازه بان تیم پورتیموننزه پرتغال امروز به جای حسینی وارد اردوی تیم ملی شد.

با این حال صالح حردانی مدافع استقلال باوجود خط خوردن از لیست ایران، در محل اردوی تیم ملی در هتل المپیک حاضر شد!

حردانی وقتی با سئوال خبرنگاران درباره علت حضورش در اردوی تیم ملی باوجود خط خوردن از لیست اسکوچیچ مواجه شد، گفت: تا الان چیزی به ما نگفته‌اند. قرار است امروز در اردو باشیم.

حردانی سپس وارد هتل شد اما دقایقی بعد از آسانسور پایین آمد و هتل را ترک کرد. این مدافع هنگام خروج از هتل تایید کرد که نامش از تیم ملی خط خورده است.