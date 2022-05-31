به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سه شنبه در شورای پدافند غیرعامل استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه برای جلوگیری از ایجاد فاجعه و بروز اتفاقات تلخ و ناگوار باید پیش بینیهای لازم برای ایمن نگه داشتن زیرساختها و ساختمانها تدبیر شود، ابراز داشت: از شورای پدافند غیرعامل انتظار میرود تا نسبت به شناسایی ساختمانهای ناایمن و پرخطر استان سمنان اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن در استان الزاماً باید دارای پیوست پدافند غیرعامل باشد، افزود: این اقدام میتواند ترمزی برای پیشگیری از فاجعههایی نظیر آبادان و پلاسکو باشد که میبایست این مصوبات پیگیری و اجرایی شوند.
استاندار سمنان ضمن بیان اینکه تمام دستگاههای عضو پدافند غیرعامل باید اقدامات خود را با جدیت به انجام رسانند، ابراز داشت: وجود کاستی، نقص و یا کم کاری یکی از این دستگاهها میتواند لطمه جبران ناپذیری را به استان و کشور وارد کند لذا همکاری همه ارگانها واجب است.
هاشمی با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح قانون یارانهها به لحاظ ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از ورود کالاهای غیر مرغوب و همچنین مدیریت اقتصادی، بهترین پدافند غیر عاملی بود که در سطح ملی به انجام رسید، تصریح کرد: از مسئولان تقاضا میشود تا مردم را نسبت به مزایای این طرحها آگاه کنند.
وی افزود: تأکیدات و حمایت رهبر معظم انقلاب، صداقت و شجاعت رئیس جمهور در تبیین طرح و همچنین همراهی مردم، سه عامل اساسی موفقیت اجرای طرح توزیع عادلانه یارانهها است لذا میطلبد تا این موارد برای خنثی سازی توطئههای دشمن برای عموم مردم تبیین شود.
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