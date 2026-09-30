آغاز عملیات مرمت و احیای قلعه تاریخی اکبرآباد در رشتخوار

کاظم کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات مرمت و استحکام‌بخشی قلعه تاریخی اکبرآباد شهرستان رشتخوار طرحی است که با هدف حفاظت از کالبد تاریخی بنا، رفع آسیب‌های موجود و آماده‌سازی این اثر ارزشمند برای قرار گرفتن در مسیرهای گردشگری شهرستان اجرا می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشتخوار ادامه داد: در مرحله نخست این پروژه، آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف بنا و نقاط نیازمند مرمت شناسایی شده و عملیات اجرایی شامل استحکام‌بخشی بخش‌های آسیب‌پذیر دیوارها و برج‌ها، مرمت ترک‌های ایجاد شده در برج و باروها، جمع آوری الحاقات، پاک‌سازی، جمع آوری اندود فرسوده و کاهگل کشی نمای بیرونی برج و باروها در دستور کار قرار گرفته است و عملیات اجرایی بر روی قسمت‌های آسیب‌دیده قلعه متمرکز است.

وی تصریح کرد: در روند مرمت، تلاش شده مداخله با حفظ اصالت بنا و کمترین میزان دخل و تصرف انجام شود و از مصالح و شیوه‌های متناسب با ساختار تاریخی بنا استفاده شود، هم‌چنین اجرای این عملیات با بهره‌گیری از استادکاران و نیروهای متخصص بومی انجام شود.

کامیاب با اشاره به جایگاه قلعه اکبرآباد در مجموعه ظرفیت‌های تاریخی منطقه اظهار کرد: هدف از این پروژه، تثبیت و حفاظت از بخش‌های آسیب‌پذیر بنا و فراهم کردن شرایط مناسب برای معرفی بهتر این اثر به گردشگران است و در ادامه می‌توان با سامان‌دهی محوطه و تقویت زیرساخت‌های بازدید، زمینه حضور آن را در مسیرهای گردشگری شهرستان فراهم کرد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشتخوار افزود: ظرفیت تاریخی روستای اکبرآباد تنها به قلعه محدود نمی‌شود و محوطه شهر تاریخی جیزد و آب‌انبار تاریخی اکبرآباد نیز در این محدوده قرار دارند و می‌توانند در قالب یک مجموعه به گردشگران معرفی شوند.

وی افزود: محوطه شهر تاریخی جیزد با وسعت حدود 60 هکتار و پیشینه تاریخی از دوره سلجوقیان تا دوره ایلخانیان، در کنار قلعه اکبرآباد و آب‌انبار تاریخی این روستا مجموعه‌ای ارزشمند از شواهد تاریخی و معماری منطقه را در خود جای داده است. همچنین وجود دیگر ظرفیت‌های تاریخی پیرامون قلعه از جمله مسجد تاریخی اکبرآباد و انبار غله امکان طراحی یک مسیر گردشگری با محوریت میراث تاریخی را تقویت می‌کند.

کامیاب یاد آور شد: آغاز این پروژه در هفته گردشگری، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تاریخی رشتخوار و توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری روستای اکبرآباد است، انتظار می‌رود با تکمیل مراحل مرمت، سامان‌دهی محیط پیرامونی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بازدید، این مجموعه بتواند در کنار سایر جاذبه‌های شهرستان، نقش مؤثرتری در جذب گردشگران و توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.

گفتنی است؛ قلعه تاریخی اکبرآباد از بناهای به جا مانده از دوره قاجار و از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری روستای اکبرآباد در 16 کیلومتری محور رشتخوار به خواف قرار دارد که به شماره 14356 و در تاریخ 1384/12/16 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.