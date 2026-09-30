ایران و روسیه برای مدیریت پایدار جنگل توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حاشیه بیست و هشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO۲۸) با هیئت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاریهای مشترک در حوزه جنگلداری و مدیریت پایدار جنگل گفتگو کرد.
در این نشست زمینههای همکاری ایران و روسیه در حوزههای جنگلداری و مدیریت پایدار جنگل، توسعه و احیای جنگلها، مدیریت یکپارچه آتشسوزیهای جنگلی و سامانههای هشدار سریع خطر حریق مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین موضوع تسهیل واردات چوب از روسیه و راهکارهای توسعه همکاریهای دو کشور در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه این نشست، با توجه به تدوین پیشنویس تفاهمنامه همکاری مشترک از سوی جمهوری اسلامی ایران، هیئت روسیه از امضای این تفاهمنامه استقبال کرد.
بر اساس توافق انجامشده، پس از ارسال نسخه نهایی پیشنویس تفاهمنامه از سوی ایران، مراحل امضای آن در اسرع وقت میان دو طرف انجام خواهد شد.
در این نشست بر استفاده از ظرفیتهای مشترک دو کشور برای توسعه همکاریهای تخصصی در زمینه حفاظت، احیا، توسعه و مدیریت پایدار جنگلها و مقابله با آتشسوزیهای جنگلی تأکید شد.
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